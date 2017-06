Que faire à Lyon le week-end du 24 et 25 juin ?

Ce week-end encore, la capitale des Gaules sera ensoleillée et devra faire face à de chaudes températures. Cette semaine encore, Lyon Capitale vous a concocté un programme riche en activités.

© Tim Douet Lyon – La place Bellecour vue de Fourvière.

Petits et grands réunis pour courir

Ce dimanche, L’UFOLEP, fédération sportive française, se lie à l’association Lean de Vie pour vous proposer un événement sportif intergénérationnel. En famille ou entre amis, tout le monde est invité à venir participer à cette course. Le rendez-vous sera donné à 10h au parc de Gerland. Suite à quoi les sportifs se verront proposer deux parcours au choix, 5km ou bien 10km. Un parcours santé, une marche nordique encadrée, du tai-chi-chuan, du stretching et d’autres options seront proposés. Pour les plus curieux, un village santé sera mis à la disposition des participants, proposant ainsi des tests optique et auditif, un atelier nutrition, etc.

Plus d’infos - dimanche 25 juin 2017 de 9 h à 17 h - 7 Allée Pierre De Coubertin - 69007 Lyon - Tarifs : 5 à 10 euros.

“Du vent dans les branches”

À l’occasion des 20 ans de l’association Léthé Musicale, un grand week-end festif est organisé dans le 5e arrondissement de la ville. Au programme de cette fête en plein air, danse, musique, et pique-nique. Ainsi, “Du vent dans les branches” propose un week-end dynamique et souhaite aussi sensibilise la population au handicap en proposant des concerts donnés par des artistes handicapés. Pour les malentendants, un parquet à vibration sera installé pour leur permettre de profiter des festivités et d’apprécier les concerts.

Plus d’infos - samedi 24 juin, de 18h à 23h30 et 25 juin, de 12h à 17h - Parc du Point du Jour, 69005, Lyon

Com(m)e à la maison !

Ce samedi, la MJC du Vieux-Lyon a de nouveau concocté un programme haut en couleur. Le temps d’une journée et d’une soirée, les habitants du quartier Vieux Lyon investissent la place avec des spectacles en plein air, et des animations. Pour cette édition, la MJC a mis les petits plats dans les grands en reconstituant des pièces de la maison qui abriteront des animations telles qu’un pôle de jeu, un atelier d’échange et troc de livres ou encore un karaoké. La soirée sera, quant à elle, rythmée par divers concerts.

Plus d’infos - samedi 24 juin 16h à minuit - Place Saint-Jean, 69005, Lyon

Le cinéma à ses débuts

Pour ceux qui cherchent à tout prix à se protéger de la chaleur, pas de panique la nouvelle exposition du musée des Confluences devrait vous ravir. Depuis le 13 juin dernier, l’exposition “Lumière ! Le cinéma inventé” a fait son apparition à la Confluence. Présentée pour la toute première fois à Lyon, cette dernière est consacrée aux pionniers lyonnais du 7e art. Redécouvrez les préludes de l’invention du cinéma au travers d’un parcours représentant l’évolution de cet art au fil du temps. Du noir et blanc à la couleur, de l’argentique au numérique, toute l’histoire du cinéma est retracée au musée des Confluences.

Plus d’infos - 86 Quai Perrache, 69002 Lyon

Petit détour par la Jamaïque

Samedi 24 juin, le 1er arrondissement de la ville fera voyager les Lyonnais jusque sur les terres jamaïcaines. Le groupe des Rudies vous invite de nouveau à danser. Au son des titres ska, rocksteady, early reggae, et soul, les participants pourront profiter d’un concert funk. La Grooverie accueillera ce cinquième et dernier Rudies Balroom qui promet de mettre le feu à la piste.

Plus d’infos - samedi 25 juin, 19h à 1h du matin - 9 Rue Du Jardin Des Plantes - 69001 Lyon

Retour au XXe siècle

Ce week-end, la mairie du 4e offre l’opportunité aux amateurs de déco quelque peu nostalgiques de profiter d’une brocante un peu particulière. En face de la mairie du 4e, se déroulera samedi et dimanche une brocante composée de vingt exposants qui proposeront objets et bibelots et tout genre. Particularité de l’évènement, tout ce qui sera à vendre datera du XXe siècle. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir la mode vestimentaire et le mobilier de ces années qu’ils n’ont pas connues.

Plus d’infos - 24 et 25 juin, 8h à 19h - Mairie du 4e, 151-155 Boulevard de la Croix-Rousse, Lyon