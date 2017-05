Que faire à Lyon le week-end du 19 au 21 mai ?

Après un vendredi qui s'annonce pluvieux et gris, Lyonnaises et Lyonnais devraient avoir le droit à un week-end ensoleillé. Au programme de cette fin de semaine, des activités ludiques, sportives, mais également citoyennes. Lyon Capitale vous présente les activités à faire ce week-end.

La nuit au musée lyonnaise

Ce samedi 20 mai, à Lyon comme dans toute la France et en Europe, les musées ouvrent leurs portes aux visiteurs pour une visite ''by night''. Des animations seront proposées aux curieux qui auront fait le déplacement pour l'occasion. Une façon intéressante et ludique de (re)découvrir un musée. Pour cette nouvelle édition, plusieurs musées lyonnais participeront à l'évènement tel que le Musée des Confluences, le musée des Beaux Arts et bien d'autres encore. L'an passé, 3000 musées avaient participé à ''la Nuit européenne des musées''.

Qui ne sauve pas n'est pas Lyonnais

Samedi prochain de 10h à 18h, la Place Bellecour accueillera ''la rue des premiers secours''. Une dizaine de stands s'articuleront sur la place pour offrir aux visiteurs un parcours pédagogique afin de comprendre comment s'articule la chaîne des premiers secours. De 14h à 17h, le centre nautique Tony Garnier proposera un moment de prévention contre la noyade. Seront présents pour l'évènement, les maîtres-nageurs sauveteurs de la Ville de Lyon et de la SNSM. Par la suite, une démonstration d’un sauvetage aquatique sera organisée sur les berges du Rhône. Afin de participer à ces activités, il suffit de s'inscrire en ligne.

Un événement régional à couper au couteau

Du 20 au 21 mai, la ville de Thiers (Auvergne-Rhône-Alpes) accueillera la 27e édition du festival Coutellia. 220 couteliers d'art et fabricants seront présents pour l'évènement. Venus du monde entier, ces professionnels du couteau proposeront aux visiteurs d'en savoir un peu plus sur cet art, de s’informer des dernières tendances et bien évidemment de faire quelques achats. Dans un espace de plus de 2 500m2, les animations et le concours destiné aux exposants réjouiront les curieux et amateurs de coutellerie ayant fait le déplacement pour l'évènement.

Pour les amateurs de bandes dessinées

Depuis mardi dernier jusqu'au 4 novembre prochain, la bibliothèque municipale de la Part-Dieu présente l'exposition Vlan ! Un événement représentant 77 années de bandes dessinées à Lyon et dans la région. Un parcours chronologique et thématique invite les visiteurs à rentrer dans cet univers. L'occasion de retracer le parcours des célèbres ''Éditions lyonnaises'' qui pendant plusieurs décennies ont fait vivre des héros comme Fantax, Blek le Roc, Tex ou encore Garry. Une exposition gratuite qui devrait faire voyager dans le temps les amoureux de bandes dessinées et qui retracera le parcours de différents éditeurs régionaux.

Un week-end sportif

Dès samedi, et durant tout le week-end débutera l'Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes. Ce tournoi de tennis aura lieu au Parc de la tête d'Or, au Vélodrome Georges Préveral dans le 6e arrondissement de la cité des Gaules. Joueurs français et internationaux du classement ATP seront présents pour l'évènement. Des joueurs mondialement connus tels que Jo-Wilfried Tsonga ambassadeur du tournoi, Gilles Simon, l'américain Donald Young ou encore le numéro 6 du classement ATP le Canadien, Milos Raonic s'affronteront dans ce tournoi. L'achat de billets est possible ici, mais également au guichet à partir de samedi prochain.