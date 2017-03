Que faire à Lyon le week-end du 18 et 19 mars ?

Le printemps arrive ! Mais le temps devrait se gâter à Lyon ce week-end… Pas de panique, Lyon Capitale vous a sélectionné une série d’activité pour en profiter malgré tout. Au programme : la fête de la Saint-Patrick, du cinéma, des spectacles, du sport et la foire de Lyon.

Ce vendredi, vous pourrez célébrer la Saint-Patrick, le saint patron de l'Irlande dans la tradition chrétienne, dans tous les pubs lyonnais. Au Ninkasi Gerland, la fête se prolonge jusqu’à samedi avec de nombreux concerts de musiques celtes pour accompagner une bière, parfois servie de couleur verte pour l'occasion.

Programme ici

La danse s’invite au musée

Le musée des beaux arts de Lyon, en partenariat avec la maison de la danse, lance le projet "l’art de l’inclusion". Une pièce chorégraphique de la compagnie Stylistik autour de la résistance, l’identité et l’inclusion viendra mettre en abyme les collections du musée de la place des Terreaux.

Samedi 18 mars à 11h. Tarif : 3 euros

Billetterie ici

Une soirée nocturne à la piscine

Sortez vos maillots, la nuit de l’eau revient ce samedi et permet notamment de découvrir différentes disciplines aquatiques par des démonstrations et des initiations. La Fédération française de natation et Unicef s’unissent pour cet événement en faveur de l’accès à l’eau potable dans le monde. Cette année, les fonds récoltés seront reversés aux populations haïtiennes qui ont subi, depuis le tremblement de terre de 2010, une épidémie de choléra, une sécheresse après l'ouragan El Nino en 2014, ainsi que l'ouragan Matthew en 2016. L'île compte aujourd'hui 1,1 million d'enfants en besoin d'assistance humanitaire et 1,4 million de personnes ayant besoin d'un accès à l'eau et à l'assainissement.

Samedi 18 mars dans les piscines de la région

Plus d’information ici

Le cirque Gruss

La famille Alexis Gruss pose ses valises à Lyon pour le week-end. Accompagnée de la compagnie les Farfadais, elle propose son nouveau spectacle "Quintessence", mêlant acrobatie en tout genre, ballet équestre et aérien. Pour découvrir les coulisses du montage d'une scène de trois niveaux différents à la Halle Tony Garnier pour l’événement, retrouvez un diaporama photo ici.

Le 18 mars à 20h et le 19 mars à 15h. Halle Tony Garnier.

Infos et billetterie ici

Faire un tour à la foire

La foire internationale de Lyon revient ce week-end pour 10 jours aux couleurs cubaines, avec l’exposition "Viva Cuba". Vous pourrez aussi vous "équiper", vous "évader" et vous "faire plaisir", grâce aux divers exposants présents. Il y en a pour tous les goûts : mode, gastronomie, sport, habitat, bien-être…

Du 17 au 27 mars à Eurexpo.

Infos et billetterie ici

Silence, ça tourne !

Un talent d’acteur sommeille en vous ? L’institut Lumière organise le tournage "Sorties d’usines", en hommage au tout premier film tourné par les frères Lumières. En famille ou entre amis, munissez-vous de vos déguisements et préparez votre mise en scène.

Dimanche 19 mars de 11h30 à 17h30 tournage toutes les demi-heures.

Gratuit sur inscription ici

Profiter du printemps

Le printemps du cinéma est de retour, avec des séances à 4 euros pour tout le monde et pour tous les films.

Du 19 au 21 mars dans vos cinémas lyonnais

Lyon Capitale en a déjà parlé et ça se passe ce week-end :

- Pour un spectacle en famille, Des châteaux en Espagne, au théâtre de la renaissance à Oullins

- Le Anse Festi modélisme

- Le musée Jean-Couty ouvre ses portes