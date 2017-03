Que faire à Lyon le week-end des 4 et 5 mars ?

La fin des vacances approche à grands pas. Pour ne pas céder à la morosité, Lyon Capitale a concocté à ses lecteurs un panel d’activités variées pour finir les vacances en beauté.

Fêter le printemps moldave

La Moldavie, vous connaissez ? L’association des moldaves de Lyon invite à fêter le traditionnel printemps moldave, pour une 2e édition. L’occasion de découvrir la culture de ce pays en musique et au travers de sa gastronomie, son artisanat et ses représentants.

Samedi 4 mars à 18h30.

Espace Jean Courty Lyon 9e.

Tarif : 25 euros, gratuit pour les enfants. Réservation obligatoire ici

"Déguster du vin et des vinyles"

Le fruit propose une dégustation de vin italien, accompagné d’amuses bouche au Bar Berliner à Lyon Saint Georges. La dégustation se déroulera au son des platines du DJ lyonnais Taka, entre House, Funk et Disco.

Samedi 4 mars à partir de 19h

Tarifs : 12 euros les 6 verres et amuses bouche, 3 euros le verre

Pré vente ici

S’interroger sur l’avenir de la planète

A la 31e édition du salon Primevère, il est possible de déambuler parmi les 525 exposants, d’assister à de nombreuses conférences et animations, pour s’informer ou partager sur les alternatives écologiques possibles pour notre planète. Un moment à partager en famille, avec un programme spécial enfant.

3,4 et 5 mars à Lyon Eurexpo

Tarif : 8 euros la journée

Programmation ici

Apprécier une compétition "sportive"

Et oui, le jeu vidéo c’est aussi un sport. Pour les gamers, le Palais des Sport de Lyon à Gerland accueille la dixième cession des Lyon e-sport. Les visiteurs pourront assister au tournoi du jeu « League Of Legend », où les meilleures équipes de France s’affronteront. Ce n’est pas tout, des animations sont prévues avec des stands et des cosplays.

Du 3 au 5 mars

10 euros la journée

Acheter des vinyles et des DVD

Le salon international du disque de Lyon revient pour une 3e édition. Les collectionneurs, les passionnés et les curieux pourront venir acheter (ou même vendre et échanger) des CD, Vinyle, DVD et cassette vidéo auprès de professionnels internationaux. Rock, blues, rap, métal, variété… On trouve tous les styles de musiques des années 50 à aujourd’hui.

Dimanche 5 mars, de 10h à 17h30. Espace Tête d’Or à Villeurbane

Entrée 4 euros

Se plonger dans l’univers BD

En point d’honneur à l’exposition « Antique Parc » du dessinateur B-gnet, le musée gallo romain de Lyon propose une journée autour de la BD. Au programme : auteurs en dédicaces, ateliers pour enfants, une battle de dessinateurs. De quoi satisfaire petits et grands.

Dimanche 5 mars de 10h à 17h Musée Gallo Romain de Lyon

Gratuit

Et aussi :

Derniers jours pour profiter de l’exposition Exposition Corps rebelle à confluence, qui s’achève le 5 mars