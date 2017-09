Que faire à Lyon le week-end des 29, 30 septembre et 1er octobre ?

La semaine touche (enfin) à sa fin et le mois de septembre avec elle. Si vous vous demandez encore ce que vous allez bien pouvoir faire de votre week-end, Lyon Capitale est là pour vous aiguiller en vous proposant la sélection des meilleures activités. Que vous soyez plutôt du genre curieux, fêtard ou sportif, il y aura de quoi vous satisfaire.

© Amélie James La Vogue des marrons, place de la Croix Rousse, à Lyon.

Aller à la rencontre des scientifiques

Avis aux curieux avides de savoir : ce soir a lieu la Nuit européenne des chercheurs. Pour l’occasion, une centaine de chercheurs seront présents afin de vous faire découvrir leurs univers. L’occasion d’en apprendre un peu plus sur le monde qui nous entoure.

Centre culturel Le Rize, 23 rue Valentin Hauy – Vendredi de 18h à minuit

Dire au revoir à l'été comme il se doit

Si le soleil fait encore de la résistance, l’automne est pourtant bien là. Afin de profiter encore un peu de l’été indien, 7 bars de la rue Pasteur (Lyon 7) s’associent pour vous proposer une soirée des plus festives : La fin des terrasses. Au menu : terrasses géantes, concerts, dj sets, stands de fruits de mer et animations diverses. Passez de bar en bar au gré de vos envies.

Vendredi de 18h à 00h30

Assister à un concert classique-électro sur le rooftop

Ce soir, l’Orchestre National de Lyon s’unit au dj Birth of Frequency pour vous offrir un set hybride entre sonorités électroniques et musique classique. Un mélange des genres dont vous pourrez être témoin sur le fameux rooftop de la Sucrière. De quoi bien entamer le weekend.

Le Sucre, 50 quai Rambaud - Vendredi de 18 à minuit

Manger des marrons à la Croix-Rousse

Comme chaque année la vogue de la Croix-Rousse fait son grand retour. Au programme : barbe-à-papa, dégustation de marrons, tir à la carabine, auto-tamponneuses et autres manèges à sensations. Le coup d’envoi c’est samedi et il sera possible d’aller y flâner jusqu’au dimanche 12 novembre.

Du samedi 30 au dimanche 12 novembre

Faire la bringue sur une péniche

Ce weekend le dj français Para One, dont la réputation n’est plus à faire, vient poser ses platines à la Plateforme pour un set éclectique qui promet de faire des vagues. Les amateurs de tech-house seront servis puisque Theorist OFC sera également de la partie ce soir-là.

La Plateforme, 4 Quai Victor Augagneur - Samedi de 23h à 4h

Eliminer les excès du week-end

C’est le rendez-vous sportif de la rentrée. Chaque année, des milliers de coureurs, amateurs et confirmés, s’élancent dans Lyon pour une course folle. Vous en faites peut-être partie. Si ce n’est pas le cas, vous pourrez toujours venir encourager les quelques 30 000 participants qui sont attendus pour cette 8e édition.

Place Bellecour - Dimanche à partir de 8h30

Faire un saut aux puces du Canal

Si vous avez loupé l’open air du weekend-dernier, vous pourrez toujours vous rattraper ce dimanche. C’est dans une ambiance festive que l’équipe des Puces du Canal vous attend. Venez chiner ou faire une pétanque tout en dégustant des moules frites (un stand sera présent) sur fond de dj set.

Dimanche de 11h à 20h