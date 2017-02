Que faire à Lyon le week-end des 18 et 19 février ?

Les vacances arrivant à grand pas, Lyon Capitale a réalisé une sélection d’activités variées à pratiquer seul ou accompagné ce week-end des 18 et 19 février. Au programme : des statues qui parlent, de la gastronomie et des salles mystérieuses desquelles il faut s’échapper…

©J.Bernard

Écouter "Le murmure des statues"

Rendez-vous au pied de la statue de La République, place Carnot (Lyon 2) où l’association Space Opéra lance son projet "Le murmure des statues". 40 comédiens prêtent leurs voix à 39 statues dispersées du 1er au 6e arrondissement, une manière ludique et unique de découvrir autrement le patrimoine lyonnais.

Samedi 18 février à 15h

Tarif plein : 9€ / 7,50€ sur Billetréduc

Visiter les Halles Paul Bocuse et se régaler

En compagnie d’un guide aux anecdotes croustillantes, pénétrez dans le haut lieu de la cuisine lyonnaise. 3 pauses dégustation sont prévues : les fromages de Mons, les charcuteries de Bobosse et les huîtres de Merle ou les macarons & chocolats de Richart. Un programme culinaire qui met l’eau à la bouche !

Samedi 18 février à 9h

Tarif : 50€ par personne

S’échapper du parc OL

La mode est aux Escape Games, ça ne fait aucun doute ! Le dernier à avoir ouvert ses portes est celui du parc OL. Le but ? Sortir en une heure de la pièce dans laquelle vous êtes enfermés en résolvant des énigmes. L’équipe du parc OL a testé cet Escape Game en avant-première, retrouvez leurs impressions.

Samedi 18 février à 11h50, 13h40 et 15h25

Prix par personne variable en fonction de la taille du groupe

Visiter la ferme Rotozan

Les vacances seront chargées en visites pour la ferme des monts du Lyonnais ! Samedi c’est "nature et agriculture" avec la découverte de la taille et de la formation d’un arbre fruitier. Un goûter sera également organisé sur place.

Samedi 18 février à 15h

Places limitées, sur réservation au 06 79 63 18 58

Tarif : 12€ / 6€ pour les -5 ans

Plonger dans le monde de Playmobil

Après Lego cet automne et le best of de la fête des Lumières cet hiver, c’est dans l’univers de Playmobil que le musée Mini World entend bien plonger ses visiteurs. L’exposition sera axée sur des films cultes comme Indiana Jones et les aventuriers de l’arche perdue, SOS Fantôme, Star Wars et bien d’autres…

Samedi 18 et dimanche 19 février de 10h à 19h

Tarif adulte : 14€ / tarif enfant (4-12 ans) : 9€

Se rendre au village improvisé du festival Urban Art Jungle

Pour sa 2e édition, le festival Urban Art Jungle accueille les lyonnais-es dans un véritable village couvert et chauffé de 2000m2 au 3 rue Pré Gaudry, dans le 7e arrondissement. Au programme des festivités : des créateurs lyonnais, des ateliers gratuits, de la musique, des projections et de la bonne bouffe.

Samedi 18 février de 11h à 5h et dimanche 19 février de 11h à 20h

Tarif pass 3 jours : 6€