Que faire à Lyon le week-end des 11 et 12 mars ?

Pour décompresser après la semaine, quoi de mieux que de faire le plein d'activités ce week-end ? Pour cela, Lyon Capitale a répertorié les événements à ne pas manquer : Marché de la mode vintage, Mirage Festival, Fête du livre et festival de jazz ou de danse, théâtre, concerts, cinéma et tournoi de foot en salle.

Tout le week-end le Double Mixte est plongé dans l’univers vintage. Pour cette 16e édition, le marché de la mode vintage a pour thème Pop Heroes. Plus de 170 exposants font découvrir mode, créations multiples et décorations. Plusieurs animations viennent rythmer et dynamiser la salle de Villeurbanne : groupes de musique, défilés, espace rétro gaming, photocall, nail art, coiffure rétro, ateliers pour enfants, quatre espaces de restauration… Et même une balade en 2 CV dans différents quartiers lyonnais.

Samedi et dimanche – au Double Mixte, Villeurbanne/la Doua. Entrée : 5€

Un bond dans les années 80

Retour dans les années 80 avec l’incroyable concept FRIGO, lorsqu'un groupe de plusieurs personnes avait dégoté une ancienne fromagerie pour en faire un laboratoire à multiples projets. Un lieu d’art avec ses expositions et spectacle, de multimédia avec sa galerie vidéo et un atelier de création avec des résidences d’artistes… Le groupe a travaillé avec des institutions telles que le TNP, les studios TF1, Bibliobus, KunstKanal ou encore TLM. Pour faire entendre leur voix, partager leurs informations et animations, FRIGO avait sa propre radio : Radio Bellevue initiée en 1981 par Jean-Claude Chuzeville.

Jusqu’au 9 juillet au musée d’Art contemporain

La fête du livre à Bron

79 invités : écrivains, mais aussi musiciens, dessinateurs. Pour les adultes mais aussi pour les jeunes lecteurs.

Histoire de famille en théâtre

Une bombe atomique débarque dans la vie de trois frères qui sont tous déjà mariés à trois femmes qui n’ont rien en commun. Cette comédie mise en scène par Éric Assous rappelle les mensonges, coucheries, rivalités et vieilles rancunes qui ressortent dans les histoires de famille. L’argent obtenu sera déversé au service de neurochirurgie pédiatrique de l’hôpital de Bron, plus spécifiquement à la recherche sur les tumeurs au cerveau.

Samedi à 20h30 – au Théâtre Boulevard, 10 rue Sainte-Hélène, Lyon 2e. Entrée : 15€ / 10€ (-15ans)

Guignol dans la jungle

Guignol Rhône-Alpes Spectacle de Guignol à la jungle, 11 et 12 mars à Vénissieux

Guignol part à l’aventure et devient le roi de la Jungle. Organisé par Guignol Rhône-Alpes, ce spectacle interactif est présenté sous chapiteau à Vénissieux.

Samedi et dimanche à 15h – place Ennemond-Romand à Vénissieux. Aucune réservation nécessaire, ouverture 30 minutes avant la séance. Entrée : 6€ / gratuit (-2 ans)

Concert de musique latine : Rambla latina

Voyage musical sur les terres latines avec le concert Rambla latina. À travers des chansons populaires, la voix de Blandine Juthier et la guitare d’Olivier Lataste expédient les spectateurs sur des chants nomades aux accents de fado, du flamenco, de la rumba, du boléro, du tango, de la bossa-nova…

Vendredi et samedi à 20h, dimanche à 18h – à Agend’Arts, 4 rue de Belfort, Lyon 4e. Entrée : 10€ / 5€ (adhérents).

Concert des cuivres symphoniques

Pour un réveil en musique, les cuivres et percussions de l’orchestre national de Lyon jouent une dizaine d’œuvres de Paul Dukas, de Gioachino Rossini, de Ludwig van Beethoven, de Johannes Brahms, de Richard Wagner, de Dimitri Chostakovitch, de Samuel Barber Adagio et de Leonard Bernstein.

Dimanche à 11h – au Radiant-Bellevue.

Cinéma : Just a Kiss

Alors que ses parents sont des musulmans pratiquants et qu’ils veulent le marier à sa cousine Jasmine, Casim Khan travaille comme DJ dans une boîte et rêve d’avoir son propre club. S’ajoute à cette situation compliquée sa rencontre avec l’enseignante catholique et indépendante Roisin.

Ce vendredi à 20h – à la MJC de l’île Barbe/St-Rambert, 4 rue Sylvain-Simondan, Lyon 9e. Participation libre.

Édition spéciale en noir et blanc de Mad Max : Fury Road

Dans un futur post-apocalyptique, “Mad” Max Rockatansky va se retrouver malgré lui le complice d’une évasion de femmes poursuivies par plusieurs factions. Ils partent ensemble à la recherche d’un nouvel éden. Présenté à Cannes en 2015, c’est la première fois qu’il est diffusé en noir et blanc, dans trois cinémas lyonnais : Pathé Vaise, Pathé Bellecour et le Pathé Carré-de-Soie.

Ce vendredi à 21h en VO dans les trois cinémas Pathé (Vaise, Bellecour et Carré-de-Soie).

Tournoi de foot en salle : le Sénégal à Lyon

©Ouhlala et Marilla

Pour les sportifs, les associations Marilla et Ouhlala organisent le Solidarity Futsal League. Un tournoi de foot en salle inédit qui réunit 24 équipes de jeunes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En partenariat avec le Sénégal, le projet a permis à des jeunes Sénégalais de rejoindre des équipes. L’équipe officielle des Sénégalais de Lyon a également été invitée.

Le financement du Solidarity Futsal League est destiné à la création d’un puits dans le village de N’Dionguone au Sénégal. De nombreux lots sont à remporter : places pour le match OL-Toulouse, un maillot dédicacé par Nabil Fekir, des ballons…

Dimanche à partir de 9h30 – au gymnase Ferber, 14 rue du Bourbonnais, Lyon 9e. Prix libre.

On vous en a déjà parlé, ça se passe aussi ce week-end :

– Le Mirage Festival du numérique

– A Vaulx Jazz, qui fête ses 30 ans

– Un non-spectacle à la Croix-Rousse

– Sens dessus dessous à la Maison de la danse