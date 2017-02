Que faire à Lyon le week-end des 11 et 12 février ?

La capitale des Gaules se prépare pour un week-end riche en salons et il y en a pour tous les goûts : du tatouage au piercing en passant par le tourisme, pour finir sur les deux-roues. Les 11 et 12 février seront également les derniers jours pour profiter de 2 expos qui fermeront leurs portes en fin de week-end.

Se faire piquer (ou percer) à vif

Samedi 11 février de 11h à 23h et dimanche 12 février de 10h à 19h

Le double mixte accueillera dès samedi la 20e édition du salon du tatouage, l’occasion de se faire marquer à vie sur place en prenant rendez-vous. Un concours est également organisé afin de récompenser les artistes les plus talentueux.

Tarifs : 15€ par personne / 25€ le week-end / gratuit pour les -12 ans

Prendre la route 66 le temps d’un week-end

Samedi 11 février de 10h à 20h et dimanche 12 février de 10h à 19h

Le salon du deux-roues investit Eurexpo pour le plus grand plaisir des bikers et autres motards. Au programme : des bolides à la pointe de la technologie, des motos mythiques, du vintage, des expositions qui invitent au voyage et des démonstrations de moto cross et d’acrobaties.

Tarifs : 12€ en prévente / 14€ sur place / 25€ pour les 3 jours / gratuit pour les -14 ans si accompagnés

Préparer les prochaines vacances

Samedi 11 février et Dimanche 12 février de 10h à 18h

Besoin d’évasion ? Ça tombe bien, le salon du tourisme Mahana Lyon pose ses valises à la Halle Tony Garnier. Intrépide baroudeur ou adepte de la bronzette sur la plage, tout le monde y trouvera son bonheur.

Tarif : 8€ / gratuit pour les -12 ans

Profiter de la fête des Lumières en version miniature (attention dernier week-end)

Samedi 11 et dimanche 12 février de 10h à 19h

C’est le dernier week-end pour découvrir le best off sur la fête des Lumières du parc de miniatures Mini world. L’exposition redonne vie aux plus belles installations du 8 décembre : grande roue place Bellecour, basilique de Fourvière, théâtre des Célestins…

Tarifs : de 9€ à 14€

Découvrir l’art de la typographie (attention dernier week-end)

Samedi 11 et dimanche 12 février de 10h30 à 18h

Avis aux amateurs de typographie et de graphisme, l’exposition (au nom imprononçable) Typo&’-!;?; quittera dimanche les murs du musée de l’imprimerie. Dernier week-end donc, pour en apprendre davantage sur l’écriture d’aujourd’hui et de demain.

Plein tarif : 6€ / tarif réduit : 4€

