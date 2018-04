Que faire à Lyon durant le lundi de Pâques ?

Pour celles et ceux qui ne savent pas quoi faire ce lundi de Pâques, Lyon Capitale vous a sélectionné un florilège d'activités à réaliser aujourd'hui.

© CC Chasse aux oeufs de Pâques

Chasser les œufs

Attention où vous marchez, dans toute la ville, de nombreuses chasses aux œufs vont être organisés ce lundi. Citizen Kid propose de nombreuses chasses aux œufs ce lundi dans tous les quartiers de la ville. Il faudra compter 11 euros par enfant et 9 euros par parent. (Inscription ici).

Vivre la Foire de Lyon

Selon Édouard Herriot, la Foire de Lyon est l’endroit "où faire le maximum d’affaires, sur le minimum d’espace, dans le minimum de temps, avec le minimum de frais !" Cet événement historique est l’occasion d’avoir accès à des milliers de produits différents dans un seul lieu, mais aussi de partager des moments de convivialité. On profite donc de ce week-end pour en faire l’expérience, avant que la foire ne ferme ses portes.

À l’Eurexpo jusqu’au 2 avril. Infos

Frissonner au cinéma

Comme chaque année, les Hallucinations collectives, le festival de l’Autre Cinéma revient en ce week-end de Pâques pour proposer une sélection de films "rares, étranges, parfois dérangeantes, souvent oubliées, et en tout cas toujours surprenantes". Attention aux sueurs froides, car le thème de cette année est celui des sorcières…

Jusqu’au 2 avril au cinéma Comoedia. Programme

Venenum

Attention, il ne reste plus que quelques jours pour voir Venenum à Lyon, l'exposition qui met à l’honneur le poison et son histoire, louvoyant entre outil de défense et moyen de pouvoir. Un atelier à la fin de la visite permet aux plus hardis de tester certaines recettes… À leurs risques et périls. L'exposition se terminera le 13 avril prochain.

Les infos ici.

(Re)découvrez la Presqu'île de Lyon

Après la ville, la campagne et la montagne, le parc d'attractions version miniature vient d'ouvrir un nouveau parc à thèmes : la Presqu'île de Lyon. Mini World a ainsi recréé dans les moindres détails le cœur de la capitale des Gaules de la place Bellecour à celle des Terreaux en passant par la fontaine des Jacobins et le Palais de la Bourse. Une façon de prendre de la hauteur sans décoller du sol pour contempler Lyon vu du ciel.

De 11h à 18h ce lundi. Entrée entre 9et 14 euros. Carré de Soie, Vaulx-en-Velin.