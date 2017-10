Que faire à Lyon cette semaine (16-22 octobre) ?

Des musées au Transbordeur en passant par la Villa Gillet, Lyon Capitale vous propose sa sélection de sorties pour chaque jour de la semaine.

Rencontrer Christophe Honoré

© Francesca Mantovani Christophe Honoré

La Villa Gillet organise une rencontre avec Christophe Honoré à l'occasion de la sortie de son dernier roman, Ton père. Cet autoportrait romancé d'un homme d'aujourd'hui évoque les questionnements d'un père gay après la trouvaille d'un billet homophobe épinglé sur sa porte. Animée par la journaliste Clémentine Goldszal, la rencontre aura lieu à l'Opéra de Lyon.

Lundi à 19h30 à l'Opéra de Lyon. Inscription sur le site de l'Opéra.

S'évader au son de la world-électro

C'est au théâtre de la Renaissance que le groupe français Aligator se produit mardi soir pour un concert où se mêlent langue de Molière, chants arabes et musique électro. "Si loin Si proche" est un recueil des dernières compositions d'Abdelwaheb Sefsaf, Nestor Kéa et Georges Baux, respectivement chanteur et instrumentistes.

Mardi à 20h au théâtre de la Renaissance, à Oullins. Tarifs: de 14 à 24 euros.

Découvrir l'art de la céramique

Le Musée des Beaux-Arts organise mercredi une conférence sur la céramique dans le monde des sciences et de l'art. En partenariat avec l'Université Claude Bernard Lyon 1, elle sera suivie de plusieurs visites guidées dans les jours suivants.

Mercredi à 18h30 au Musée des Beaux-Arts de Lyon.

Danser avec Jeff Mills et le Petit Paumé

DR Jeff Mills au Transbordeur

Après son lancement officiel place Bellecour samedi après-midi, le Petit Paumé investit le Transbordeur, en association avec PAPA MAMAN et Make x Lyon. Sur le line-up, la légende de la musique techno Jeff Mills et les DJs Theorist OFC et Angel Karel. Les 3000 exemplaires de l'édition nuit du Petit Paumé seront distribués à cette occasion.

Jeudi à 23h au Transbordeur. Tarif: 23 euros.

Approcher Wong Kar-wai

Le prix Lumière 2017 Wong Kar-wai anime une master class au théâtre des Célestins. Sur scène, il sera accompagné de Bertrand Tavernier et Thierry Frémaux. Son prix lui sera ensuite remis dans la soirée.

Vendredi à 15h au théâtre des Célestins. Billets mis en vente le jour même à l'accueil du théâtre.