Que faire à Lyon ce weekend des 15, 16 et 17 septembre ?

C’est encore un week-end chargé qui s’annonce : entre des brocantes, de l’art contemporain, du cinéma, sans parler des Journées européennes du patrimoine, il faudra faire des choix. Pour vous aider, Lyon Capitale vous dresse, comme chaque vendredi, la liste des immanquables.

© Brice Robert/Page Facebook Le Sucre Le Sucre

Découvrir Lyon “au fil de l’eau”

Les Journées européennes du patrimoine, c’est ce week-end. À cette occasion, la ville se mue en un vaste musée à ciel ouvert. C’est le moment de venir découvrir ou redécouvrir des lieux d’habitude fermés au public. On vous a même concocté la liste des activités à ne pas manquer.

Samedi 16 et dimanche 17 - Le programme complet ici

Aller à la foire (de l’art)

Du 16 au 20 septembre, à quelques pas de la Sucrière, la très institutionnelle Docks Art Fair propose une brève présentation d’artistes représentés par des galeries européennes. On attend particulièrement la dessinatrice canadienne Charlotte Le Bon, inspirée par le street art, au travail impertinent et souvent cocasse.

Du samedi 16 au mercredi 20 septembre

Faire le plein de street art

Ce week-end, le collège Maurice-Scève accueille le TrubLyon Street Art Festival. Au programme des festivités : peintures live, espace détente et de multiples ateliers. Ce week-end, sera aussi lancé One Two... Street Art, dans le cadre de la Biennale d’art contemporain. Une initiation au street art proposée par l’association Little Beaux-Arts.

TrubLyon - du vendredi au dimanche de 10h30 à 21h

One, Two ... Street-art - du samedi 16 septembre au 8 novembre

(Re)voir de grands classiques au cinéma

Ce weekend, L’institut Lumière vous propose de (re)voir le désormais culte Kill Bill, du réalisateur Quentin Tarantino. Âmes sensibles s’abstenir.

Dans un tout autre registre, le Comœdia vous propose Hair, de Milos Forman. L’occasion de vous rattraper si vous avez manqué sa projection en plein air cet été.

Kill Bill à l'Institut Lumière - Samedi à 19h15

Hair au Comœdia - dimanche à 18h

Faire de bonnes affaires

Le boulevard de la Croix-Rousse se transforme en vide-grenier géant. Au menu : des stands, des expositions, ainsi que tout un lot d’animations. Pour les amateurs de musique, pratiquants ou pas, c’est à Feyzin que ça se passe : l’Épicerie Moderne organise une brocante autour de tout ce qui touche à la musique. L’occasion de chiner à prix réduit ce vinyle sur lequel vous lorgnez depuis des mois.

Grande Braderie de la Croix-Rousse - samedi et dimanche de 9h à 19h

Brocante 2000 - à l'Epicerie Modern dimanche de 9h à 17h

Finir en musique sur le toit

C’est devenu le rendez-vous dominical des amoureux de techno et autres amateurs de house. Ce dimanche, c’est The Hacker qui sera derrière les platines au Sucre. De quoi terminer le week-end en beauté.

Le Sucre - Dimanche de 16h à 23h