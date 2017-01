Que faire à Lyon ce week-end des 7 et 8 janvier ?

Les fêtes sont terminées et la reprise est difficile. Pas de panique, Lyon Capitale vous propose une liste d’activités à pratiquer seul, en famille ou entre amis ce week-end.

© S. Degroisse Bal au musée des Beaux-Arts de Lyon

Revoir un (ou plusieurs) films de David Fincher à l’institut Lumière

L’Institut Lumière a lancé cette semaine une rétrospective intégrale du réalisateur David Fincher. Ce samedi 7 janvier, plusieurs de ses films les plus emblématiques sont à l’affiche : Il Vigile (à 14h30), Freaks (à 16h30), L’Étrange Histoire de Benjamin Button (à 18h) et Seven (à 21h).

Le lendemain, dimanche 8 janvier : Freaks (à 14h30) est rediffusé, suivi par La Fureur de vivre (à 16h) et Alien 3 (à 18h15).

Tarif : de 0 à 7,50 €

Pour retrouver tous les horaires et réserver vos billets, cliquez ici.

Patiner sur glace en plein air (attention dernier week-end)

Samedi 7 janvier et dimanche 8 janvier de 11h à 19h

C’est le dernier week-end pour profiter de la patinoire des Lumières, installée à la mi-décembre sur la place Ambroise-Courtois. Quelques rappels avant de s’y rendre : le port des gants est obligatoire et le casque est vivement conseillé pour les plus jeunes. La location des patins à glace est comprise dans le tarif.

Plein tarif : 4 € / tarif réduit : 3 €

Danser avec Henri Matisse au musée des Beaux-Arts

Vendredi 6 janvier à 18h30, 19h45 et 21h

À l’occasion du 40e anniversaire du centre Pompidou, le musée des Beaux-Arts de Lyon célèbre les dessins d’Henri Matisse avec l’exposition “Henri Matisse – le laboratoire intérieur”. Ce vendredi 6 janvier, une nocturne spéciale danse y est organisée, alors chaussez vos plus beaux souliers !

Tarifs : entrée au musée 8 € (5 € tarif réduit) + 3 € pour le bal.

Danser en famille (et avec un ballon ?) à la Maison de la danse

Samedi 7 janvier de 13h30 à 18h30

Vous ne savez pas quoi faire avec vos enfants ce week-end ? Ça tombe bien, à l’occasion de Rock & Goal, le spectacle de Michel Kelemenis, la Maison de la danse organise ce samedi une journée (enfin un après-midi) autour du sport et de la danse, avec des ateliers, un jeu de piste, un minibal et un goûter (et bien sûr le spectacle). Une occasion de découvrir la Maison de la danse transformée en un grand gymnase complètement fou.

Entrée libre, mais certains ateliers sont accessibles seulement sur réservation.

Jouer au chimiste !

Samedi 7 janvier à 14h

Vous avez toujours rêvé d’être un éminent scientifique ? Ça tombe bien, l’association Ebulliscience de Vaulx-en-Velin organise, ce samedi 7 janvier, une journée découverte sur la chimie des aliments. Les médiateurs-trices scientifiques proposent de réaliser de nombreuses expériences : pile au citron, lampe à lave, extraction d’ADN de banane…

Tarifs : plein tarif : 5,50€ / Vaudais-es : 2€ / Gratuit pour les moins de 4 ans

Pour retrouver l’événement Facebook, c'est par ici.

Éliminer (presque) tout le foie gras absorbé pendant les fêtes

Samedi 7 janvier à 10h

Pour démarrer l’année du bon pied, l’équipe du magasin Go Sport de la Confluence organise ce samedi une sortie running. Le départ se fera à 10h devant le magasin. Deux distances à parcourir sont proposées : 5 km et 8 km, de quoi satisfaire les coureurs de tout niveau.

Bon plan : après l’effort, les participants pourront bénéficier d’une remise de 20% sur l’ensemble du rayon running du magasin.

Participation libre et gratuite

Pour retrouver l’événement facebook, c’est par là.