Que faire à Lyon ce week-end des 25, 26 et 27 août?

La fin des vacances approche malheureusement à grands pas… Mais pour ceux qui ne sont pas partis, et les déçus du retour, Lyon Capitale a préparé un petit condensé des activités organisées ce week-end, pour en profiter un maximum avant la rentrée!

Tim Douet

Profiter de l'immortelle marionnette Guignol

Emmenez vos enfants à la découverte du jardin potager de la marionnette, pour 45 minutes de découvertes fascinantes au parc Roquette. La pièce Guignol et le jardin magique sera jouée par la compagnie Papallamanno. Pour les petits et les plus vieux, nostalgiques de la marionnette qui a bercé notre enfance.

Samedi – de 20h à 20h45

Au parc Roquette (entre la rue de la Corderie et la rue Roquette), Lyon 9e.

Rendre visite à la gardienne des Cariatides à la Duchère

Et pourquoi pas commencer le week-end en partant à la découverte du quotidien des habitants de la Duchère? La comédienne Luce Bekistan restitue la parole des habitants du Château, à partir d'une fresque réalisée par la photographe Yveline Loiseur. Elle a rencontré des habitants du quartier et propose de retracer leur histoire dans une lecture spectacle où elle devient le temps d'une petite heure la gardienne des Cariatides, pour une expérience inédite et originale.

Ce vendredi à 19h

Sur l'esplanade du château de la Duchère, 108 rue Jean-Fournier, Lyon 9e.

Mettre un peu de couleur dans son week-end

Derniers jours pour visiter l'exposition-dossier Edouard Pignon au musée des Beaux-Arts. Les tableaux du coloriste français sont présentés grâce à la donation d'un important tableau de l'artiste par son fils, Nicolas Pignon. Figure renommée, il était considéré par ses pairs comme un des artistes les plus prometteurs de sa génération, au sortir de la guerre. Alors un petit passage dans les couloirs du musée pour se cultiver ne vous fera que du bien!

Samedi et dimanche de 10h30 à 18h

Au musée des Beaux-Arts, 20 place des Terreaux, Lyon 1er

Réviser ses classiques au Comœdia

Grâce à la rétrospective Bunuel présentée au ciné de l'avenue Berthelot, vous pourrez (notamment) retrouver Jeanne Moreau au summum de son art dans Le Journal d'une femme de chambre, où elle donne la réplique à de grands noms comme Georges Géret ou encore Michel Piccoli.

Dimanche à 15h55 (mais plusieurs autres films de la rétrospective sont programmés ce week-end)

Au Comœdia, 13 avenue Berthelot, Lyon 7e.

Redécouvrir la crème du cinéma japonais

Le cinéma Lumière Bellecour projette depuis le 9 août trois films du réalisateur nippon Takeshi Kitano. Vous avez le choix entre L'Eté de Kikujiro, Hana-bi et Kids Return, trois films qui ont marqué les années 1990. Des longs-métrages diffusés en version restaurée, ça donne un cachet classique.

Au cinéma Lumière Bellecour, 12 rue de la Barre, Lyon 2e

Samedi à 16h15-L'Eté de Kikujiro

Jouer aux apprentis détectives avec toute la famille

Rendez-vous samedi au musée des Confluences, pour devenir le nouveau Sherlock Holmes ! Les “défis en famille” proposent aux parents accompagnés de leurs enfants de venir résoudre le mystère du masque blanc… Interrogatoires et relevés minutieux d'empreintes feront ressortir l'enquêteur qui est en vous. Pour une investigation au cœur des expositions permanentes du musée.

Samedi à 14h30 (durée 1h30)

Au musée des Confluences

Tarif: 5/3 euros + entrée du musée (gratuit pour les mineurs et les étudiants de - 26 ans)

Faire un tour du monde musical au Sucre

La célèbre boîte lyonnaise invite sur le toit de la Sucrière les Suisses d'Alma Negra, pour une soirée qui vous transportera au-delà des frontières. Leur musique riche de diverses influences vous autorisera les danses les plus décalées sur le dancefloor du toit de la Sucrière. Ils seront accompagnés de Tushen Raï et O'Flynn, deux jeunes DJ dont la réputation n'est plus à faire.

Samedi à partir de 23h / Tarifs : 6/10 euros.

Au Sucre, 50 quai Rambaud, Lyon 2e