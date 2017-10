Que faire à Lyon ce week-end des 20, 21 et 22 octobre ?

La semaine touche à sa fin, annonciatrice d'un week-end de détente. Mais comment l'occuper agréablement ? Pour vous aider, Lyon Capitale vous propose de découvrir les rythmes du tango, de partir à la découverte du peuple Touareg, de chiner au Vintage Day ou encore de vous essayer aux arts du cirque.

© Harandane Dicko "Touaregs", la nouvelle exposition du Musée des Confluences

Danser le tango avec Ciudad Baigón

Après une semaine stressante, quoi de mieux qu’un air de tango autour d’un verre pour se détendre ? L’orchestre Ciudad Baigón et ses onze musiciens proposent ce vendredi une rencontre autour d’un apéro tango au Tango de Soie. L’occasion de débuter le week-end en musique et de découvrir les rythmes venus de Buenos Aires.

41 Rue René Leynaud. Vendredi 20, à partir de 21 heures.

Chiner au Vintage Day

Ce samedi, le Vintage Day vous invite à faire une pause shopping et chiner vêtements, meubles et livres dans le 3e arrondissement. Une quinzaine d’exposants réputés viendront y présenter leurs articles de mode, des décorations et du mobilier ancien.

6 rue de la Part-Dieu. Samedi, de 10 heures à 19 heures.

S’essayer aux arts du cirque

Dès samedi et jusqu’au mercredi 25 octobre, le cirque Medrano s’installe au pôle de commerce et de loisirs Confluence pour proposer aux curieux une initiation aux différentes disciplines du cirque. Funambules, jongleurs et maquilleurs proposent des ateliers, tous sur le thème des “ Légendes indiennes”.

Samedi 21, dimanche 22, et jusqu’au mercredi, de 10 heures à 19 heures. Centre Confluence.

Visiter le Musée du chocolat

La maison de Sève de Limonest propose à ses visiteurs de suivre de bout en bout la production du chocolat et le ballet de ses machines à broyer le cacao au sein du premier Musée du Chocolat de Lyon. Ouvert cette semaine, le musée propose d’éduquer ses visiteurs à l’histoire du cacao. Cours de chocolaterie, découverte des dernières créations de maîtres chocolatiers ou simple dégustation, il y en aura pour tous les goûts.

324 Allée des Frènes – 69760 Lyon-Limonest. Samedi 21, de 10 heures à 19 heures. Dimanche 22, de 10 heures à 18 heures.

Partir à la découverte du peuple Touareg

Inaugurée cette semaine, l’exposition Touaregs du musée des Confluence propose aux Lyonnais un voyage à travers l’art et l’artisanat de cette population en reconstruction identitaire.

Samedi 21 et dimanche 22, de 10 heures à 19 heures.

Faire un tour au vide-greniers du geek

Consoles, comics et figurines, films cultes ou nanards, les bonnes découvertes seront nombreuses ce dimanche au vide-greniers du geek organisé par la MJC de Monplaisir. Les amateurs de pop culture sont conviés à profiter à l’habituel dépôt-vente, et à venir redécouvrir les joies dans vieux jeux vidéo dans l’espace réservé au retrogaming.

MJC Monplaisir, 25 Avenue des Frères Lumière. Dimanche 23, de 10 heures à 17 heures.

Et évidemment, faire un tour à la 5e édition du festival de théâtre Sens Interdit dont Lyon Capitale vous conseille les meilleurs morceaux.