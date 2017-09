Que faire à Lyon ce week-end des 1, 2 et 3 septembre ?

Grisaille et baisse des températures, pas de doute le mois de septembre est bien là. Mais qui dit rentrée, dit agenda chargé, et ce week-end, il y a de quoi faire. De la musique, au street art en passant par le cinéma et bien évidemment quelques soirées : en veux-tu, en voilà ! Lyon Capitale vous a soigneusement sélectionné ce qu’il se fait de mieux à Lyon ce week-end.

Tim Douet

Se frotter au 7e art

En plein air ou en salle pour les plus frileux, il y a de quoi ravir les amoureux du cinéma ce week-end. Dans le cadre du festival Tout l’Monde Dehors, CinéDuchère vous propose d’assister en plein air à la projection du film Good Luck Algeria. Le Ciné Mourguet quant à lui vous invite à la projection du film Le prix du succès, en présence de son réalisateur. Enfin, venez voir ou revoir Bright Star, Stalker et l’Impitoyable à l'Institut Lumière qui a fait sa rentrée hier.

CinéDuchère - Vendredi 1er septembre à 21h, place Abbé Pierre - Gratuit

Ciné Mourguet - Vendredi 1er septembre à 20h30

Institut Lumière - Du vendredi au dimanche, le programme ici

(Re)découvrir l'histoire de Lyon en chanson

Venez vous poser à l’ombre des arbres du parc Bernard Frangin (Lyon 4) pour y écouter des artistes vous relater l’histoire de la capitale des Gaules. Poésie, chanson, et accordéon au menu de cette guinguette qui vient sonner la fin de l’été.

Pour plus d'information c'est par là

Aller rayer le dancefloor d'une péniche

Réveillez le matelot qui sommeille en vous en montant à bord d’une péniche le temps d’une soirée. Vendredi, le collectif lyonnais Papa Maman clôture son Eté Suédois, et c’est à la Plateforme que ça se passe. Le lendemain soir, les fêtards déterminés pourront remettre ça au Bellona pour y voir se produire Soichi Terada, le maître incontesté de la scène house japonaise.

La Plateforme - Vendredi 1er septembre, de 23h à 4h

Le Bellona - Samedi 2 septembre, de 00h à 6h

Prendre l'apéro sur le rooftop de la Sucrière et le prolonger jusque tard dans la nuit

Siroter un Mojito sur fond de musique électronique c’est possible au Sucre. Venez profiter du coucher de soleil et, à la nuit tombée, danser au rythme de la techno mélodique du trio Agents Of Time, dont la réputation n’est plus à faire. L’argument pour convaincre les plus récalcitrants ? C’est gratuit avant 22h.

Le Sucre - L'Amicale, vendredi 1er septembre à partir de 18h30

Mélanger une dernière fois glace et gaufre

C’est le concept proposé par le « pop-up store » Maison Lena, installé à Lyon depuis le 12 mai. Après 4 mois de bons et loyaux services, il est temps pour cette boutique éphémère de plier bagages. Au programme des festivités de cette closing party : des glaces, des gaufres et un dj set.

Maison Léna - Samedi 2 septembre, de 18h à 1h

Célébrer l'art urbain

Lyon Capitale vous en parlait pas plus tard qu’hier : l’association Superposition est de retour et investi cette fois ci les murs du Croiseur (Lyon 7) à l’occasion de la 3ème édition de son festival Urban Art Jungle. Live-painting, concerts, dj set et ateliers divers et variés autour du street art vous seront proposés durant trois jours et deux nuits.

Urban Art Jungle - Du 1er au 3 septembre au Croiseur. Le programme complet ici

Se trémousser sur de la trip-hop et du rock au Toï Toï

Prononcé « toy toy », le Toï Toï c’est un bar, un restaurant mais aussi une salle de concert. Un lieu atypique ou vous pourrez y voir samedi soir The Crowlers, Lux’s Dream et Orphic à l’occasion du premier concert de la saison. Une première venue qui annonce une rentrée mouvementée.

Samedi 2 septembre au Toï Toï à 20h30