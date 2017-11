Que faire à Lyon ce week-end ?

Ce week-end, le soleil ne semble pas être au rendez-vous. Pas question de s’ennuyer pour autant. Concerts engagés, spectacle de hip-hop, sorties pour enfants… Le choix est grand !

Trouver des cadeaux de Noël originaux

Privilégier le made in France et les petits artisans pour ses cadeaux de Noël, c’est ce que propose le salon Id d’Art. Plus de 80 créateurs exposeront leurs nouvelles collections en art, mode ou décoration : de quoi dénicher la perle rare.

Du 24 au 26 novembre, à l’Embarcadère (Confluences). Plus d’infos ici.

Protester contre les violences faites aux femmes

Ce samedi a lieu la journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes. Dans ce cadre, plusieurs organisations syndicales et associations appellent à une marche contre les violences faites aux femmes ce vendredi à 19h, place des Terreaux. Le premier rendez-vous est étrangement non mixte, mais un rassemblement ouvert aux hommes est ensuite prévu à 20h, place de la Comédie.

Autre alternative : militer en chanson. Plusieurs chanteuses lyonnaises se mobilisent dans deux soirées concert, inscrites au programme du festival Brisons le Silence qui œuvre contre les violences conjugales.

Vendredi 24 et samedi 25 novembre, A Thou Bout d’Chant, 20h30.

Faire le plein d’énergie avec une soirée hip-hop

Deux spectacles différents pour une grande soirée hip-hop. Dans J’arrive !, le danseur lyonnais Aurélien Kairo fait se rencontrer danse hip-hop et chansons de Jacques Brel, dans un solo qui évoque l’amour et la vieillesse. Il laisse ensuite la scène aux compagnies Tire-Laine et Melting Spot, réunies dans le spectacle Trans’Hip-Hop Express, savant mélange entre musique tzigane et danse hip-hop.

Vendredi 24 novembre à partir de 20h30, au théâtre Théo-Argence de Saint-Priest.

Passer une soirée avec les créateurs de la Croix-Rousse

Comme chaque année, l’association Influences Nocturnes propose une soirée de rencontres avec les créateurs qu’elle réunit. Leurs ateliers-boutiques des artistes restent ouverts en nocturne, et les visiteurs sont invités à découvrir leurs créations en sculpture, mode, peinture, pâtisserie, mais aussi à échanger autour de leur métier.

Vendredi 24 novembre de 17h à 21h, sur le plateau de la Croix-Rousse.

Découvrir l’histoire de jeunes migrants à travers une pièce de théâtre

Originaires du Mali, du Congo, du Burkina Faso, de Côte d’Ivoire ou des Comores, sept migrants, membres du collectif jeune de réseau Education Sans Frontières, ont mis en commun leurs histoires, pour donner naissance à une pièce de théâtre. Dans C’est quoi le problème, ils mettent en scène leur propre parcours, du départ de leur pays à l’arrivée en France.

Samedi 25 novembre, à partir de 17h au Bar de l’autre côté du Pont. (Dans le cadre du festival Migrant’scène).

Dédicacer sa BD Les légendes de Lyon

Les légendes de Lyon dévoilent les mystères lyonnais à travers 8 histoires. La librairie La BD propose une séance de dédicace, l’occasion de rencontrer les auteurs, Marie Avril, Ludivine Stock et Arnaud Jouffroy.

Samedi 25 novembre, à partir de 14h30 à la BD Librairie.

Présenter Charlie Chaplin à vos enfants

Du 7 octobre au 23 décembre, l’Automne des gones propose des centaines d’activités dans destinées aux enfants, dans les bibliothèques lyonnaises. Parmi celles au programme de ce week-end, on retient Où est Charlie ?, un atelier qui fait découvrir aux enfants l’univers de Charlie Chaplin et leur raconte l’histoire du siècle dernier, à travers des lectures et des extraits de films.

Samedi 25 novembre de 10h30 à 12h, Bibliothèque du 2ème arrondissement. Tout le programme de l’Automne des gones.

Participer à un jeu de piste

Dans la peau de Louise, menez l’enquête et résolvez des énigmes pour découvrir le trésor des Templiers. Mais attention, d’autres personnes sont à sa recherche ! Un jeu de piste qui permet de découvrir l’histoire de Lyon en s’amusant.

Samedi 25 et dimanche 26 novembre à 14h. Réservation obligatoire ici.

Faire le tour du monde sans quitter Lyon

Sénégal, Islande, Amérique du Sud… autant de destinations à explorer avec Quais du Départ, le festival des films et des livres voyageurs. À travers des expositions, des ateliers, des projections, des conférences, les festivaliers sont invités à l’évasion.

Les 24,25 et 26 novembre, à La Plateforme, au Palais de la Mutualité et sur le Volle Petrol. Tout le programme ici.