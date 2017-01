Quand la Chine s'empare de la MJC Confluence

Le quartier de la Confluence à Lyon a pris des airs asiatiques ce samedi après-midi. À l'occasion du nouvel an Chinois, la MJC Presqu'île Confluence accueille la fédération des arts énergétiques et martiaux chinois (FAEMC) pour une journée dédiée aux us et coutumes de la Chine.

©Grégor Clauss Cours de Taï-chi à la MJC Confluence

À Confluence, le samedi après-midi rime souvent avec shopping. Mais alors que les voitures attendent pour se garer au centre commercial, que les clients s'arrachent les dernières chaussures soldées, un calme règne dans le bâtiment encore neuf de la MJC, au bord d'une Saône ravie d'avoir retrouvé un peu de chaleur. Une température qui n'est pas étrangère à la quiétude de cette journée placée sous le signe de la Chine qui fête l'année du coq.

Taï-chi et kung-fu

Au programme: animations et ateliers dirigés par les adhérents de la FAEMC, organisatrice de l'événement en partenariat avec la MJC. Taï-Chi, Kung-fu, calligraphie, il y en a pour tous les goûts jusqu'à 17h. L'occasion de découvrir la pratique du Qi Gong notamment, un art énergétique basé sur une série de mouvements appliquant les principes de la physiologie chinoise dans le but d'entretenir santé et bien-être. Pour chaque atelier sportif, une démonstration est faite par quelques licenciés de la FAEMC, avant une initiation proposée pour les novices.

Un public venu en famille et en nombre, comme en témoigne Flore Pène, secrétaire du comité régional de la FAEMC: "C'est la deuxième édition et nous sommes très contents du résultat. Tous les ateliers sont complets, cela montre un vrai intérêt". Une heure après le démarrage de l'après-midi, on comptait en effet une centaine de personnes. "Il nous aurait fallu une salle de plus" s'amuse une adhérente, étonnamment surprise de l'engouement qu'a suscité l'événement.

©Grégor Clauss Le cours de calligraphie a rencontré un franc succès

De tous les ateliers, c'est le kung-fu qui attire le plus de monde. Les licenciés, concentrés et appliqués, se démènent pour faire découvrir au public cet art martial externe tout en rapidité, en souplesse, en précision et en puissance. Dans la salle d'à-côté, la méditation est mise à l'honneur avec une initiation au taï-chi chuan. Le cours de calligraphie rencontre également un franc succès, compte tenu de la salle comble, désireuse d'apprendre les règles strictes de l'écriture chinoise.

Les lieux communs sont l'occasion d'échanger autour de nourriture, sous fond de musique traditionnelle chinoise et devant une exposition de peintures. Une après-midi "force tranquille" qui s'achèvera par la cérémonie du thé, orchestrée par le professionnel Pierre-Jacques Thomas.