Nuits de Fourvière 2018 : le programme théâtre, danse et cirque

Parce que le festival des Nuits de Fourvière ce n'est pas que de la musique, voici la programmation théâtre, danse et cirque de cette édition 2018.

© Yves Petit Cirque Plume – La Dernière Saison.

Si le festival des Nuits de Fourvière est réputé pour sa programmation musicale, chaque année il donne à découvrir de nombreux artistes danses, cirque et théâtre. Découvrez ci-dessous l’ensemble de la programmation de cette année 2018.

Le programme Théâtre, Danse et Cirque officiel

Folia, Mourad Merzouki - les 2, 3 et 4 juin à 21h30 au Grand Théâtre

Acosta Danza, Carlos Acosta - les 7 et 8 juin à 21h30 au Grand Théâtre

Una oda al tiempo, Maria Pagès - les 18 et 19 juin à 21h30 au Grand Théâtre

Questcequetudeviens ? Aurélien Bory, Stéphany Fuster - le 6 juin à 19h30 et le 7 juin à 20h30 à la Maison de la Danse

El callejon de los pecados, Eduardo Guerrero - le 12 juin à 20h30 et le 13 juin à 19h30 à la Maison de la Danse

Dunas, Maria Pages et Sidi Larbi Cherkaoui - les 15 et 16 juin à 20h30 à la Maison de la Danse

Miguel Poveda - le 26 juin à 21h30 à l'Odéon

Les naufragés, Emmanuel Meirieu - du 5 au 23 juin (relâches les dimanches et lundis) à 21h30 à la Halle Debourg

Theshold (Seuil), Le Patin Libre - les 14, 15, 16, 18 et 19 juin à 20h30 à la Patinoire Charlemagne

Saison de cirque, Cirque Aïtal - les 27, 28, 29, 30 juin et 3, 4, 5, 6 juillet à 20h30 au Domaine de la Lacroix-Laval

Le sacre du printemps, Circa - les 28 et 29 à 21h30 au Grand Théâtre

Le paradox de Georges, Yann Frish - les 6, 7, 9 et 11 juin à 19h (double représentation le 9 juin à 21h30) sur l'Esplanade

Terabak de Kyiv, Stéphane Ricordel & Dakh Daughters - les 12 et 13 juillet à 21h au Grand Théâtre

Jabberwocky, The old trout puppet workshop - le 16 juin à 14h et 19h, les 17 et 19 juin à 19h au Théâtre de la Renaissance

Frankenstein, Jan Christoph Gockel - les 22, 23 et 24 juin à 20h à l'Ensatt

L’ami commun, Charles Dickens, Comp.Marius - les 26, 27, 28, 29 et 30 juin à 18h30 au Lycée Saint-Just

La Chute à la maison, Jeanne Candel, Samuel Achache - les 2, 3, 4, 5, 6 et 7 juillet à 21h30 au Lycée Saint-Just

Don Giovanni, vidéotransmission, Opéra de Lyon - le 7 juillet à 21h30 au Grand Théâtre

Le Chemin de Fortune & Le Legs, Jean-Pierre Vincent - du 25 juin au 6 juillet (relâches le 1er juillet) à 20h et le 28 juin à 14h30 à l'Ensatt

Ça ne se passe jamais comme prévu, Tiago Rodrigues - les 2 et 3 juillet à 20h au Théâtre Kantor, à l'ENS

Lire aussi : le programme musical officiel du festival les Nuits de Fourvière 2018