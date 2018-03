Nuits de Fourvière 2018 : comment se procurer des places ?

La programmation 2018 des Nuits de Fourvière a été dévoilée ce mardi. L’édition, prometteuse, affiche une liste d’artistes parmi les plus grands des scènes française et internationale. Les places, disponibles dès ce vendredi, risquent de partir vite : Lyon Capitale vous éclaire sur les lieux où se rendre pour avoir une chance de s’en procurer.

LCD Soundsystem, Massive Attack ou encore Arctic Monkeys sont des pointures internationales qui figurent dans la programmation des Nuits de Fourvière et ont de quoi faire rêver les futurs festivaliers. Pour Massive Attack, il s’agit de sa seule date en France. Et alors que tous les concerts du groupe Arctic Monkeys prévus à l’échelle nationale affichent complet sur internet, Lyon Capitale vous liste les différentes alternatives pour obtenir une place pour le festival cette année. Les ventes pour les concerts et les spectacles ouvriront dès ce vendredi à 14h.

L’avantage du Web

La réservation en ligne, c’est instantané. L’année passée, les places sur internet pour le concert de Radiohead aux Nuits de Fourvière sont parties en quelques minutes. Les futurs festivaliers peuvent avoir le réflexe, dès l’ouverture des ventes, de réserver leur place en ligne sur le site nuitsdefourviere.com ainsi que sur les réseaux officiels comme Ticketmaster, Fnac et Digitick. Les tarifs proposés sur la billetterie officielle du festival s’entendent hors frais de location, alors qu’ils peuvent s’élever aux alentours de deux euros sur les réseaux de type Digitick.

Le web peut être un avantage pour se garantir d’obtenir sa place le plus rapidement possible, dès l’ouverture des ventes. Mais attention, "tout dépend de la demande", rappelle le festival. Les points de vente physiques peuvent également être bénéfiques, car "les places qui y sont distribuées restent souvent plus longtemps", affirment les Nuits de Fourvière. Ne désespérez pas non plus si l’événement affiche complet sur internet : des billets peuvent être encore mis à disposition aux guichets.

Points de vente, réservation par téléphone et par correspondance

Pour acheter sa place pour un concert ou un spectacle, il est possible de se rendre à l’office du tourisme de Lyon, place Bellecour. La billetterie sera ouverte ce vendredi à 14h et le restera jusqu’au 31 mai, du lundi au samedi de 10h30 à 17h30. Nouveauté cette année : un guichet des Nuits de Fourvière assurera la vente de places, toujours place Bellecour, jusqu’au 28 juillet, tous les jours de 9h à 18h. Un autre s’installera à nouveau, à compter du 1er juin, à l’entrée des théâtres romains de Fourvière dans le 5e arrondissement, du lundi au samedi de 10h30 à 17h30.

Un numéro de réservation par téléphone (le 04 72 32 00 00) est également mis à disposition pour les futurs festivaliers. Cependant, il n’ouvrira que le samedi 17 mars, à partir de 14h. Les réservations pourront être effectuées par ce biais du lundi au samedi de 10h30 à 17h30. Autrement, il est possible d’envoyer un bulletin de réservation, qui se trouve dans la brochure de saison du festival des Nuits de Fourvière, téléchargeable ici.