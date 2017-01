Nuit de la lecture : que faire à Lyon ?

Pour la première fois cette année, une nuit de la lecture est organisée partout en France, ce samedi 14 janvier. L'objectif : rassembler petits et grands dans les bibliothèques et librairies pour (re)donner goût à la lecture. Quelques idées d'activités à Lyon.

© Ministère de la Culture et de la Communication Nuit de la lecture 2017

Ce samedi 14 janvier, bibliothèques et librairies sont invitées à accueillir les visiteurs plus longtemps. Le but est de rendre ces lieux de culture plus attrayants et plus accessibles le temps d'une soirée et, qui sait, donner envie d'y revenir. "J’ai souhaité la création de ce moment de partage, populaire, festif, rassembleur autour du livre, afin de rappeler l’importance de la lecture et de ce qu’elle peut nous apporter dans des moments qui sont parfois difficiles", explique Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication.

A Lyon, six bibliothèques et deux librairies proposent des activités dans la journée et la soirée. Au programme, des contes, des expositions, des activités numériques et des projets collaboratifs.

Pour petits et grands

La médiathèque de Vaise organise une rencontre-débat en partenariat avec l'ONG Plan International. Intitulée "ces enfants qui changent le monde", cette rencontre est l'occasion pour les bénévoles lyonnais de l'organisation de présenter des initiatives marquantes d'enfants du monde. A l'image de Malala Yousafzai, devenue prix Nobel de la paix à 17 ans pour son engagement en faveur de l'éducation des filles. Pour les adultes et les enfants à partir de 10 ans.

Sur un ton plus léger, la bibliothèque de la Croix-Rousse propose un atelier "bébé bouquine, bébé comptine" pour les tout-petits. Une jolie occasion de les faire chanter, danser et écouter des histoires. Pour les plus grands, la librairie Vivement dimanche a invité l'illustratrice Marie Diaz à lire des contes traditionnels sibériens et maghrébins.

La photographie s'invite au milieu des livres

Le photographe Anthony Thomas expose à la bibliothèque du 3e. "Portrait d'une jeunesse malienne" retrace son travail au Mali en 2015 et 2016. Toujours dans le domaine du reportage, la bibliothèque de la Condition des Soies du 1er accueille l'exposition "Justes solidaires". Portée par le photographe Bertrand Gaudillère et la journaliste Catherine Monnet, elle s'inscrit dans le projet "La France vue d'ici" qui raconte les histoires de Français engagés aux côtés des migrants, de Paris à Calais en passant par la frontière italienne.

Enfin, la bibliothèque de la Part-Dieu organise l'exposition "Périphéries". Trois photographes déclinent à travers leurs clichés la notion de périphérie, à l’occasion de l'événement "Démocratie : rêver, penser, agir ensemble".

Les projets collaboratifs

Les visiteurs ont également la possibilité de collaborer à quelques projets. La médiathèque du Bachut, dans le 8e arrondissement, organise par exemple un atelier d'action participative numérique et sociale. "Cartographiez l'accessibilité de votre quartier" invite à visiter le quartier de la médiathèque et à repérer les lieux accessibles aux handicapés. Le but est ensuite de les cartographier sur l'application "I Wheel Share".

La bibliothèque de la Part-Dieu organise elle une exposition collaborative entre habitants et professionnels. Intitulée "Arch&Show", elle met en valeur neuf lieux culturels de la capitale des Gaules, de l'époque antique à nos jours.

Et bien d'autres choses encore... à retrouver ici.