Nouvel an chinois à Lyon : la danse du lion maintenue ce dimanche

Si l’association des chinois d'Outre mer (Acom) a décidé de ne pas maintenir les festivités du nouvel an chinois dans le quartier de la Guillotière, la danse du Lion se maintient à 14 heures ce dimanche.

Clémence Cluzel La danse des lions devant un restaurant de la rue Passet

Cette année, les pétards de retentiront pas dans le quartier de la Guillotière pour célébrer le passage à l'année du coq. Mais pour tout de même célébrer le nouvel an chinois, la traditionnelle danse du lion a été maintenue. Les danseurs, déguisés en lion, sont censés porter chance aux commerçants pour l'année à venir. L'année dernière, la manifestation de grande ampleur, qui a pu accueillir plusieurs milliers de personnes dans le quartier de la Guillotière, avait également été annulée face au risque d'attentats. L'association des chinois d'Outre mer (Acom) précise que si l'aspect sécuritaire a également été pris en compte cette année, c'est aussi par manque de temps pour organiser l’événement après un changement de direction au sein de l'association que le programme a été modifié. Ce week-end à Lyon, le passage à l'année du coq a ainsi été célébré de manière plus confidentiel, avec notamment une journée dédiée aux us et coutumes de la culture chinoise à la MJC de la Confluence.