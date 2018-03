Musée des Tissus : le crowdfunding lancé pour alléger l'addition

Comme annoncé au début d'année, la région, la CCI et le syndicat Unitex, qui participent à la reprise du musée des Tissus, ont lancé un financement participatif pour payer une partie des travaux estimés à 30 millions d'euros.

©Tim Douet Florence Verney-Carron, vice-présidente en charge de la Culture à la région, Laurent Wauquiez, président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes et Emmanuel Imberton, président de la CCI Lyon Métropole.

Afin de financer la rénovation du musée des Tissus, les acteurs du projet viennent de lancer la crowdfunding annoncé en février lors de la présentation de la feuille de route "de la renaissance" de l'institution. L'opération de financement participatif a été lancée sur la plateforme Dartagnans. Elle est soutenue par Daniel Fruman, à l’origine de la pétition en faveur du Musée des Tissus qui réunit à ce jour 135.000 signatures. En février dernier Laurent Wauquiez et Emmanuel Imberton avait déclaré vouloir compter sur ces personnels qui ont soutenu la reprise du musée pour financer une partie des travaux.

Il faut dire que la région a multiplié par plus de deux le montant qu'elle avait annoncé initialement en passant son soutien de 10 à 24 millions d'euros. Laurent Wauquiez avait expliqué à l'époque que le mécénat viendrait se soustraire à la somme posée sur la table par le conseil régional. La campagne va durer 45 jours. Les donateurs auront le droit à des compensations comme la participation à un tirage au sort pour dîner avec Stéphane Bern, des sets de table, une étoffe en soie, une participation a une soirée des contributeurs et d'autres cadeaux. Pour le moment, plus de 21 000€ ont été récoltés en un jour en provenance de 208 contributeurs soit une moyenne de 100 euros par personne.