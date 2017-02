"Ma vie de Courgette" : en route vers un Oscar ?

Après avoir remporté deux césars ce vendredi, celui du "meilleur film d'animation" et de la "meilleure adaptation", le film en stop motion réalisé au pôle Pixel de Villeurbanne est en lice pour les Oscars qui se déroulent ce dimanche soir à Los Angeles.

©Ritaproductions Ma vie de courgette de Claude Barras

"Ma Vie de Courgette", réalisé par le franco-suis Claude Barras, ne cesse d'être plébiscité en France, mais le sera-t-il aux Etats-Unis ? En lice dans la catégorie du meilleur film d'animation face au Disney "Zootopie" où à la co-production franco-japonaise "La Tortue Rouge", le film aurait peu de chances de l'emporter selon le site 20 minutes. En se penchant sur ce que prévoient les "paris" sur la compétition, le film de Claude Barras serait dans les derniers du classement, "avec des cotes folles comprises entre 30 et 50 contre 1". Le site souligne également "qu'à chaque fois ou presque qu'un Disney ou un Pixar est nommé, il repart avec le trophée". Cependant, le film de Claude Barras n'est pas seulement nommé dans la catégorie du "Meilleur film d'animation", mais aussi dans celle du "meilleur film en langue étrangère". Adapté du livre "Autobiographie d'une courgette" de Gilles Paris, le film réalisé à Villeurbanne a fait l'objet du plus de trente invitations dans des festivals de cinémas et a déjà remporté plus de 25 récompenses. Pour rappel, les décors et les personnages du film d'animation sont exposés à Lyon ce week-end, au musée des Miniatures et du Cinéma.