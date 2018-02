Lyon : un prêtre lègue 3,5 millions d’euros à la bibliothèque

Décédé fin 2016, Louis Perrin, prêtre du diocèse de Lyon, déclarait dans son testament léguer ses biens à la ville de Lyon, afin qu’ils "servent à la bibliothèque municipale."

Benjamin Roure

Qui n’a jamais rêvé de recevoir une somme d’argent d’un généreux donateur ? On pourrait croire à un conte pour enfants, mais c’est bien un tel cadeau qu’a reçu la bibliothèque municipale de Lyon. Le Père Louis Perrin, prêtre du diocèse de la ville et docteur en théologie s’est éteint à la fin de l’année 2016. Voisin et habitué de la bibliothèque municipale, il lègue dans son testament l’intégralité de ses biens à celle-ci, soit une jolie somme de 3,5 millions d’euros.

Un leg peu habituel

Plutôt accoutumée des dons de collections ou d’ouvrages, jamais la bibliothèque municipale ne s’est vu recevoir une telle somme. Que faire alors d’un don si important ? Giles Eboli, le directeur de l’établissement s’interroge sur le devenir du don. Les équipes réfléchissent actuellement à la manière de rendre hommage au généreux donateur. Achat d’une nouvelle collection, salle dédiée ou service à son nom, les personnels s’interrogent encore, une chose est sûre cependant, un hommage à Louis Perrin sera présent.

Une aide précieuse

Auteur de l’ouvrage Guérir et Sauver (édition du Cerf) acquis par la bibliothèque à sa publication, le prêtre pourtant coutumier des rayons de la Part-Dieu n’a laissé aucun souvenir aux personnels. La générosité de l’homme d’Eglise est d’autant plus appréciée qu’une grande campagne de rénovation des bibliothèques de la ville devrait débuter prochainement pour moderniser son fonctionnement.