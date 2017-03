Lyon : un Gospel à 100 voix à la salle 3000

1500 chanteurs auditionnés, 350 dates de concerts, 200 000 albums vendus, une vidéo vue 33 millions de fois… le phénomène Gospel pour 100 voix envahit désormais toute l’Europe.

Yannick Perrin Concert Gospel pour 100 voix, Yannick Perrin

En France, la troupe s’arrête à Lyon vendredi 24 mars pour un concert à la salle 3 000, à la Cité Internationale.

Encadrés par le chef de chœur new-yorkais, Malik Young et le directeur artistique Jean-Baptiste Guyon, des chanteurs et musiciens issus de 24 pays différents rendent hommage au gospel, musique issue des chants d'esclaves noirs d'Amérique, devenue un symbole de communion et de partage.

Parmi la troupe, beaucoup sont déjà apparus sur les écrans télé. Quatre chanteurs ont participé à The Voice : Wesley Seme, finaliste en 2014, Yoann Freget, qui a remporté la 13e édition. La même année Emma Djod a été demi-finaliste et Dominique Magloire est allée jusqu’en demi-finale en 2012.

Issus d'autres émission populaires, Sébastien Agius est le vainqueur d’X Factor en 2010 et Cyril Cinelu a remporté la Star Academy en 2006.

Une partie de la troupe a participé aux comédies musicales à succès, comme Le Roi Lion, Mamma Mia ou Love Circus.

Vendredi 24 mars à 20h30 à l’amphithéâtre 3 000. Cité Internationale, 69006 Lyon.

