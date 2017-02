Lyon : quels concerts pendant les vacances d’hiver ?

Entre techno, bass, rock, metalcore ou même hardcore, les salles de spectacle lyonnaises multiplient rencontres internationales et styles musicaux. Une programmation tumultueuse pour rythmer ces vacances de février.

Danse avec les stars : la tournée

La célèbre émission Danse avec les stars, en tournée actuellement, est de passage à Lyon le week-end du 24 et 25 février. Même rite que pour les primes : chaque couple monte sur scène pour deux danses. Une fois tous les candidats passés, le jury donne les notes et appréciations. C’est ensuite le public qui choisit le couple qu’il préfère. Cette quatrième édition est présentée par Sandrine Quétier et Laurent Ournac. Le jury lui, est composé de Jaclyn Spencer, Jean-Marc Généreux et Chris Marques. Les anciennes candidates : Karine Ferri, Valérie Damidot, Alizée et Priscille Betti sont rejoints par Laurent Maistret, Sylvie Tellier, Florent Mothe, Olivier Dion, ou encore Tonya Kinsinger.

Le vendredi 24 à 20 h 30, le samedi 25 février à 15 h 00 et à 20h30 à la Halle Tony Garnier - Tarif : de 32 € à 82 €

Rock et Japon à Thou Bou d'chant

Le groupe Flow vient injecter une grande dose de rock japonais aux influences hip-hop tout un week-end au Thou bou d’chant. Les chanteurs Keigo et Koshi, le guitariste Take, le bassiste Got’s et le batteur Iwasaki sont déjà venus en France lorsqu’ils ont joué à la Japan Expo de 2012, à Paris. Ils doivent aussi leur renommée grâce à leur reprise de la musique du générique de Dragon Ball Z, qui a finalement été sélectionnée pour le film Dragon Ball Z : Battle of Gods.

Le vendredi 24 et samedi 25 février au Thou bou d’chant à 20 h 3O - Tarif : de 8 € à 12 €

Une soirée sous l’égide hardcore

Riot Shows se lie avec le Marché de Gare pour un lundi soir totalement hard core. Une soirée où scènes internationales se rencontrent avec un groupe lyonnais. No Turning Back, vient des Pays-Bas, Brutality Will Prevail d’Angleterre et Cruel Hand des Etats-Unis. Quant au lyonnais, il s’agit de Dodge This pour du hardcore voyou.

Le lundi 27 février au Marché de Gare à 19 h 00 - Tarif : 15, 49 €

Du metalcore au Ninka

Du metalcore cette fois-ci avec Asking Alexandria. Originaire de York, ce groupe britannique réunit Ben Bruce, le guitariste principal, Cameron Liddell à la guitare rythmique, Sam Bettley à la guitare basse et James Cassels à la batterie. Entre electronicore et heavy metal, ils prennent possession, accompagnés de d’autres guest, du Ninkasi le mercredi 1er mars à 19h30.

Le mercredi 01 mars au Ninkasi Gerland à 19 h 30 - Tarif : 27,50 €

Bass & Dubstep au Transbo

Grandes basses et dubstep au programme pour le Transbordeur ce samedi 25 février lors de la soirée EZ! #47. Quatre artistes sont de la partie : Badklaat, Ponicz, Bassmajesty, Zorel.

Le samedi 25 février au Transbordeur à 23 h 30 - Tarif : 17 €

Rock énergisant en semaine

Après avoir joué dans les plus grands festivals de rock internationaux, The Inspector Cluzo rencontre le public lyonnais pour partager son dernier label Rockfarmers sorti en 2016. Ce groupe dynamite vient faire le plein d’énergie dans la salle du Ninkasi Gerland, le 02 mars.

Le jeudi 02 mars au Ninkasi Gerland à 19 h 00 - Tarif : 22 €

House et hip-hop à l’abordage

Sous des influences hip-hop et house, Dj Cam vient remuer la péniche de la Marquise, le vendredi 03 mars . Variant entre le jazz, gangsta rap ou encore variété française, il a produit et composé plus de 30 albums, mixé dans 5 000 clubs et festivals puis vendu 2 million de disques.

Le vendredi 03 mars à La Marquise à 23 h 00 - Tarif : 6/10 €

Une soirée techno format XXL

Réputée pour ses rendez-vous 100 % techno, l’organisateur Jacob organise, ce samedi, une soirée explosive avec plusieurs artistes dispersés sur deux scènes. La stage Main Room côtoie Collabs 3 000, Function B2B Luke Slater et Milenà. L’autre stage, Warehouse rencontre Bas Mooy, Ansome, Ossian et Ayarcana.

Le samedi 25 février au Double Mixte à 23 h 00 - Tarif : 34,99 €