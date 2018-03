Lyon : les bibliothèques de la Métropole s’organisent en réseau

Depuis début 2018, une quarantaine de bibliothèques de la métropole travaillent en réseau sous l'égide de la Bibliothèque Municipale de Lyon. Les abonnés des établissements partenaires ont désormais accès à de nouvelles ressources.

Tim Douet

La Métropole de Lyon a pris la succession du département pour soutenir les petites bibliothèques de l’agglomération. Après trois ans de concertations, la Métropole et la bibliothèque municipale ont signé une convention pour les cinq prochaines années.

Une quarantaine de bibliothèques de l’agglomération lyonnaise constituent désormais un réseau. Les prêts de ressources documentaires entre établissements partenaires sont désormais possibles, ce qui facilitera la circulation des ouvrages et leur emprunt pour l’ensemble des abonnés.

Par ailleurs, un système de réservation et de consultation en ligne a déjà été mis en place depuis le 1er février 2018 pour les usagers inscrits dans les bibliothèques partenaires. Plusieurs plateformes sont mises à disposition pour consulter la presse, des cours et de la formation comme le Code de la route ou l'apprentissage d'une langue étrangère, ou bien encore écouter de la musique en streaming. La mutualisation des ressources passera aussi par un partage de moyens humains. La Bibliothèque Municipale de Lyon proposera un accompagnement auprès des bibliothèques partenaires pour mener à bien leur propre action culturelle. La Métropole de Lyon, quant à elle, s’engage à assurer la formation des professionnels et des bénévoles qui travaillent au sein des bibliothèques. À terme, les signataires espèrent la mise en place de cartes communes permettant l'emprunt dans plusieurs bibliothèques différentes.

Remis en février, le rapport Orsenna a proposé d'améliorer l’accessibilité de la lecture en ouvrant notamment les bibliothèques le dimanche. Sur ce point, aucune annonce n'a été faite. Gilles Eboli, directeur de la BML, a confirmé que la question n’était pas encore tranchée.