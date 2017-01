Lyon : David Fincher en rétrospective intégrale à l’Institut Lumière

Jusqu’au 31 janvier, l’institut Lumière présente une rétrospective intégrale du réalisateur américain. D’Alien 3 à Gone Girl, les 10 films de David Fincher sont programmés.

© Institut Lumière Rétrospective David Fincher

Ce mardi soir, l'institut Lumière a lancé une rétrospective intégrale du réalisateur David Fincher. Les 10 longs-métrages du réalisateur américain seront ainsi projetés et il faut dire qu'aucun d'entre eux ne détonne : Alien 3 (1992), Seven (1995), The Game (1997), Fight Club (1997), Panic Room (2002), Zodiac (2007), L'Étrange histoire de Benjamin Button (2008), The Social Network (2010), Millénium / Les hommes qui n'aimaient pas les femmes (2011), Gone Girl (2014).

Chacun de ces films aura le droit à plusieurs séances pour satisfaire tous les amoureux de Fincher, l'un des maîtres du cinéma à suspens formé aux effets spéciaux auprès de George Lucas et qui a tourné avec les plus grands acteurs : Brad Pitt, Sigourney Weaver, Michael Douglas, Jodie Foster, Morgan Freeman, Rooney Mara ou encore Jesse Eisenberg et Daniel Craig.

Toutes les dates, informations et la billetterie figurent sur le site Internet de l'institut Lumière.