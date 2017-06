Lyon BD festival : de nombreuses expositions toujours ouvertes

Si le Lyon BD festival s'est achevé le 11 juin dernier, de très nombreuses expositions continuent partout à Lyon et dans ses alentours. Petit tour d'horizon, des expositions à voir et à revoir partout en ville.

Bande dessinée, l'art invisible

Avec pour fil conducteur l’œuvre de l’auteur et théoricien de la bande dessinée Scott McCloud, l’exposition revisite le 9e art depuis ses lointains ancêtres jusqu’aux récentes créations numériques, décrypte les codes et les langages de la BD, redéfinit ses frontières et ses spécificités.

Du 14 avril au 20 septembre

Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique

13 rue de la Poulaillerie, 69002 Lyon

La BD en 7 leçons

Le lyonnais Jérôme Jouvray a utilisé le Parc République comme une immense page blanche et a recouvert les murs, portes, panneaux publicitaires, ascenseurs de personnages célèbres de la BD.

Du 4 mai au 20 septembre

Lyon Parc Auto République

53 rue de la République, 69002 Lyon

Vlan ! 77 ans de BD à Lyon et en région

On l’ignore souvent, Lyon joue depuis près de 80 ans un rôle de premier plan dans histoire et l’évolution de la bande dessinée. Cette exposition présente le parcours chronologique et thématique des nombreux éditeurs de la région...

Du 16 mai au 4 novembre 2017

Bibliothèque Part-Dieu

30 boulevard Vivier-Merle, 69003 Lyon

11 ans de Warum

La maison d’édition Warum Vraoum fête ses 11 ans ! Pour cette occasion, elle expose au Théâtre de la Comédie Odéon des produits dérivés issus des albums édités durant ces 11 années avec humour et passion.

Du 25 mai au 1er juillet

Théâtre Comédie Odéon

6 rue Grolée, 69002 Lyon

De plomb en sang

L’exposition De Plomb et de Sang présente une bande dessinée dédiée aux Années de plomb en Italie et en Allemagne, ainsi que les planches de BD et affiches réalisées par des élèves de l’École Bellecour de Lyon, l’École d’Arts graphiques Axe Sud de Marseille et la Scuola Italiana di Comix de Naples.

Du 29 mai 15 septembre

Goethe Institut

18 rue François Dauphin, 69002 Lyon

Antique Parc

Le Musée gallo-romain de Lyon accueille l’exposition Antique Parc, la bande dessinée de B-gnet, réalisée début 2017 sur le musée et ses œuvres. Clin d’oeil à Jurassic Park, ce sont ici les dieux gallo-romains et les gladiateurs qui sont clonés...

Musée Gallo-Romain de Lyon

17 rue Cléberg, 69005 Lyon

Dédicace de la BD le dimanche 4 juin de 14h30 à 17h

Assaut sur le Centre Hospitalier

L'auteur B-gnet,encore lui, après une résidence au Centre Hospitalier St Joseph St Luc, décortique avec humour le quotidien de ce lieu : personnel, patients, tout le monde y passe.

Entrée gratuite sur inscription uniquement à : culture@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr ou au 04 78 61 86 85.

Du 1er au 30 juin

CH St Joseph St Luc

20 Quai Claude Bernard, 69007 Lyon

Exposition GIANT

Avec le dessin subtil de Mickäel, Giant raconte l'histoire des ouvriers immigrés de New York au XXe siècle.

Du 1er au 30 juin

Fnac Bellecour

85 rue de la République, 69002 Lyon

Exposition Face au Mur

Laurent Astier illustre le récit de Jean-Claude Pautot, artiste condamné pour des faits de grand banditisme : il y raconte la prison, les braquages et les cavales.

Du 1er au 30 juin

Librairie Un petit noir

57 Montée de la Grande-Côte, 69001 Lyon

Exposition Obion au Musée

En 2016, Obion a réalisé une résidence artistique au Musée gallo-romain de Lyon et s’est approprié l’histoire du musée. L’auteur vous propose un voyage dans l’univers antique avec un regard décalé et humoristique sur les oeuvres du Musée.

Du 1er au 30 juin

Collège Hôtel

5 Place Saint-Paul, 69005 Lyon

L'hymne à la joue : une exposition des éditions Lapin

La maison d'édition Lapin expose ses auteurs du 1er au 30 juin à l'Obamo. Vous y retrouverez des planches et des extraits dePaka, de Sebh, Phiip, Alex, l'Abbé, Gad, Marc Dubuisson, Garage Deloffre et bien d'autres...

Du 1er juin au 30 juin

Obamo café

124 rue du Dauphiné, 69003 Lyon

LegoJeff

Connaissez-vous la Legographie ? C'est une combinaison des deux passions de Jeff : la photo et les figurines Lego. Cette exposition présente une sélection de photos de légos mis en scène par Jeff : des dispositions qui étonnent, font sourire et surprennent par la disproportion de leurs tailles face à leurs environnements réels.

Du 2 juin au 2 juillet

Bieristan

14 Rue Paul Lafargue, 69100 Villeurbanne

Dévernissage le 1er juillet

Stéphane Levallois

À Écully, le festival BD s’articule autour de l’exposition des planches de Stéphane Levallois, invité d’honneur 2017.

Du 3 juin au 9 juillet

Centre Culturel d’Écully

21 Avenue Édouard Aynard, 69130 Écully

Planches : frapper l'imaginaire !

Planches, la revue québécoise de BD s'exporte à Lyon le temps d'une exposition au sein du Livestation DIY. L'occasion de (re)découvrir la richesse et la diversité de la revue à travers le travail de Jimmy Beaulieu, Obom, Iris, Cathon, Julie Rocheleau, Jean-Paul Eid et de bien d'autres !

du 5 juin au 29 juillet

Livestation DIY

14 rue de Bonald 69007 Lyon

Dévernissage le 27 juillet (avec animations BD + tombola) à 19h

Fred Bernard

À l'occasion du Lyon BD Festival, la Médiathèque accueille une grande exposition consacrée à l'oeuvre de Fred Bernard. Entre reportages et aventures, couleur ou noir et blanc, de nombreuses planches originales et carnets de voyages vous permettront de découvrir plusieurs facettes de l'univers de cet artiste.

Du 6 juin au 1er juillet

Médiathèque de Francheville

1 Montée des Roches, 69340 Francheville

Archives-Fiction

Fabien Vehlmann, scénariste de la BD Seuls, s’est plongé dans les archives et a sélectionné 3 objets à partir desquels il a créé trois scénarios inédits, chacun confié à un auteur.Les derniers jours du roi, confié à Jaime Martín, parle de la statue de Louis XIV, place Bellecour. Jake Raynal a réalisé le deuxième, Homme roussette, dans lequel il parle d’un ancêtre de Batman. Laurence Baldetti a, quant à elle, conté l’épisode marquant de Lyon où tous les fleuves étaient gelés : Le tailleur d’hyvers.

Exposition du 9 juin au 18 août

Archives municipales

1 place des Archives, 69002 Lyon

La BD dessine les gladiateurs

L’exposition 2017 du Cycle la BD exposée, permet, en confrontant des planches originales de la série Arelate à la réalité archéologique et historique, de montrer l’évolution de l’image des gladiateurs dans la bande dessinée.

Du 10 juin au 24 septembre 2017

Visite découverte de l’exposition les dimanches à 16h30 du 18 juin au 24 septembre

Musée gallo-romain Saint-Romain-en-Gal

Route Départementale 386, 69560 Saint-Romain-en-Gal

Julie Maroh - Corps Sonores

Exposition d'une sélection de planches de Julie Maroh tirées de Corps Sonores (Glénat), son dernier album parlant de l'amour sous toutes ses formes.

Julie Maroh, Corps sonores

Du 13 juin au 12 juillet

Maison des associations

28 rue Denfert Rochereau, 69004 Lyon

Deutsche Comics

Cette exposition est un panorama sélectif d'auteurs de bande dessinée allemande contemporains. Elle présente un focus sur les auteurs Flix, Reinhard Kleist, Birgit Weyhe, Mawil, Thomas Von Kummant ou encore Isabel Kreitz et introduit les différents ateliers et mouvements allemands.

Deutsche Comics

Du 14 juin au 15 septembre

Goethe Institut

18 rue François Dauphin, 69002 Lyon

Les auteurs croquent le Musée des Beaux-Arts

L’objet de cette exposition est de retracer quatre ans de travail commun entre le Musée des Beaux-Arts de Lyon et les auteurs du Lyon BD Festival au travers d’une sélection de dessins réalisés depuis 2013.

Les auteurs croquent le Musée des Beaux-Arts

Du 14 juin du 6 juillet

CIC République

8 rue de la République, 69001 Lyon

Pavillon Shanghai

Cette exposition met à l'honneur la bande dessinée traditionnelle chinoise, et de Shanghai plus particulièrement, représentée par les œuvres du maître He Youzhi, de Zhao Hongben, Shen Manyun et bien d’autres

Pavillon Shanghai

Du 26 juin au 7 juillet

Mairie du 6e arrondissement

58 rue de Sèze, 69006 Lyon

Vernissage le 29 juin à 18h30

Retrouvez toutes les informations sur le site internet du Lyon BD Festival.