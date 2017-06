Lyon BD : Shanghai s’invite à Lyon dans le cadre d’une exposition

Du 26 juin au 9 juillet, la mairie du 6e arrondissement accueille l’exposition Shanghai Images.

© Zhao Hongben Exposition Shanghai Images

L’exposition photo et bande dessinée se tiendra à Lyon du 26 juin au 9 juillet prochain. Organisé par le Consulat de Chine à Lyon, la mairie du 6e et Lyon BD Organisation, l’évènement propose une exposition de la ville au travers de bandes dessinées et de photos. Les deux arts se mêlent pour présenter l’étendue du style shanghaien au travers de la création artistique. L’évènement pourra également amener le public à la découverte de Shanghai sous différents aspects artistiques. Des photographies représentant la ville chinoise d’aujourd’hui sous différents aspects seront mises en lumière. Les curieux pourront ainsi à la rencontre du quartier moderne, des ruelles traditionnelles, des bâtiments symboliques, etc.

Shanghai, ville natale de la BD chinoise

L’exposition BD, quant à elle, présente des œuvres d’auteurs shangahiens de différentes générations. Le travail des grands artistes chinois de la BD traditionnelle seront exposés comme He Youzhi, Zhao Hongben, Shen Manyun, Qian Xiaodai, Zhao Sandao, Xu Hongda, mais aussi ceux des jeunes artistes tels que Fang Fang, Murong Yindao ou encore Lin Ying. Ayant pour objectif de présenter le développement de la création du 9e art depuis les années 1950 jusqu’à ce jour dans la région shanghaienne, l’exposition est en partenariat avec Lyon BD. L’occasion pour le public de découvrir des artistes venus de la «ville natale» de la bande dessinée chinoise. L’évènement se déroule dans le cadre du programme de communication internationale “Amazing Shanghai” de la municipalité de Shanghai et du programme “Off” du BD Lyon Festival.