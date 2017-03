Lyon 7e : top départ pour la nouvelle bibliothèque de Gerland

À 13 heures, ce mardi, la nouvelle bibliothèque de Gerland a ouvert ses portes. De nombreux curieux et habitants du quartier se sont pressés pour découvrir ce nouveau lieu.

DR Ville de Lyon La nouvelle bibliothèque de Gerland

Après les travaux, place à l'ouverture. La nouvelle bibliothèque de Gerland a ouvert ses 1 000 m2 aux habitants du quartier mardi après-midi. Les premiers utilisateurs de cet espace commun ont pu découvrir l'espace numérique et commencer à parcourir quelques-uns des 22 000 documents (livres, BD, DVD, CD, jeux vidéo ou jeux de société) disponibles.

Après une première après-midi de découverte, la fanfare de l'ENS se rendra dans le quartier dès 18 heures pour déambuler en musique depuis l'ancienne bibliothèque jusqu'à la nouvelle afin d'inaugurer ce nouvel espace pour les habitants. À partir de mardi et en dehors des vacances scolaires, la bibliothèque sera ouverte de 13 heures à 19 heures le mardi et le jeudi, de 10 heures à 19 heures le mercredi, de 12 heures à 19 heures le vendredi et de 10 heures à 13 heures, puis de 14 heures à 18 heures le samedi.

Bibliothèque de Gerland, 34 rue Jacques Monod, 69007 Lyon.