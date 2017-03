Les Lions du rire : du rire à tous les niveaux

Des humoristes débutants et confirmés débarquent à l’espace Jean Couty pour la seconde édition des Lions du rire, les samedi 8 et dimanche 9 avril.

Les humoristes confirmés Jefferey Jordan et Thaïs Vauquières comme les amateurs Julien Ville et Pierre Daverat occuperont l’espace Jean Couty dans le 9e arrondissement pour deux soirées de stand-up organisées par Les Lions du rire, les 8 et 9 avril.

Alors que la première édition du festival se déroulait dans le 8e arrondissement, cette fois-ci, Les Lions du rire mettent le cap sur Vaise. Le festival se veut ambulant en changeant d’arrondissement lyonnais pour chaque édition afin d’atteindre un public large et intergénérationnel. Pour correspondre à ce critère, Farid Nasri, l’organisateur des Lions du rire et président de l’association Ouhlala propose un panel large d’humoristes. Certains sont déjà passés sur les écrans comme Hermann Boone qui a participé au Jamel Comedy Club, Jefferey Jordan qui tient une chronique dans l’émission En mode appart’ ou encore Ophir qui a participé à On n’demande qu’à en rire. Mais d’autres débutent tout juste : Farouk, Lionel Lacroute, Sébastien Corot... Des humoristes atteints d’un handicap de l’association Handistraction participeront aussi au stand-up.

"Les sportifs sont récompensés, pas les artistes"

"Aujourd’hui tout est concentré sur le sport, c’est un milieu avec une grande visibilité qui reçoit beaucoup de financement, ce qui n’est pas le cas avec les artistes", explique Farid Nasri. De même que "les sportifs sont récompensés, pas les artistes", continue-t-il. En s’inspirant des Lions du Sport, le président de Ouhlala a créé les Lions du rire pour permettre aux humoristes d’être récompensés. Les partenaires des Lions du rire remettront un trophée à chaque artiste.

Liste des humoristes :

Samedi :

Lionel Lacroute

Jacques Henry-Nader

Hermann Boone

Thaïs Vauquières

Jérémy Vaillot

Kacem De la fontaine

Ophir

Olivier Tuzolana

Lucie

Dimanche :

Babarudy Doukhan

Gérémy Credeville

Sixsous

Jefferey Jordan

Algo

Élodie Arnould

Romain Franklin

Pierre Daverat

El Ghali

Laurent Charmetton

Farouk Psyko-Logik

Handistraction

Abdellatif

James Pechoux

Julien Ville

Informations pratiques :

Le festival se déroule à l’Espace Jean Couty au 56 rue Sergent Michel Berthet dans le 9e arrondissement – Samedi : 19h30 – Dimanche : 17h30 – Tarif : 15€ la soirée