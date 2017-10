Le programme de la Fête des lumières dévoilé le 10 novembre

Le programme de la Fête des lumières, qui aura lieu du 7 au 10 décembre prochain, sera officiellement dévoilé le vendredi 10 novembre prochain.

© Elise Anne

Le vendredi 10 novembre prochain, Georges Képénékian, le maire de Lyon et Yann Cucherat, l'adjoint au maire délégué aux sports, aux grands événements et au tourisme vont présenter les contours et les œuvres de l'édition 2017 de la Fête des lumières.

"Du 7 au 10 décembre prochain, Lyon va devenir ce lieu unique au monde où se croiseront au détour d’une place, d’un parc, d’un pont ou d’une colline, une cinquantaine d’œuvres originales, empreintes de poésie et de fantaisie. Pendant quatre soirs, la Fête des lumières permettra aux visiteurs de découvrir Lyon magnifié et son patrimoine sublimé par des projets tantôt intimistes, grandioses, ou décalés, mais tous surprenants", prévient d'ores et déjà la municipalité. L’an passé, Gérard Collomb, encore maire de Lyon, avait lancé la Fête des lumières en compagnie du Premier ministre Bernard Cazeneuve et du Prince Albert II de Monaco. On ne sait pas s’il laissera la main à son successeur Georges Képénékian cette année.

L'équipe de la Fête des lumières et certains artistes seront présents pour cette présentation à suivre en live sur Lyon Capitale.