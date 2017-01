Le film en stop-motion Ma vie de courgette nommé aux Oscars

Le film d’animation Ma vie de courgette du réalisateur suisse Claude Barras est nommé aux Oscars, dans la catégorie "meilleur film d’animation".

©Ritaproductions Ma vie de courgette de Claude Barras

En 2015, alors que le film était encore en cours de production au Pôle Pixel de Villeurbanne, Lyon Capitale parlait déjà d’un long métrage "fascinant", aux visuels "hors du commun". Presque deux ans se sont écoulés depuis et Ma vie de courgette semble enfin obtenir toute la considération qu’il mérite. Le film en stop-motion de Claude Barras a d’ores et déjà reçu plusieurs récompenses dont le Cristal du long métrage et le prix du public au festival international du film d’animation d’Annecy, en 2016.

Cette adaptation du livre Autobiographie d’une courgette retrace l’enfance d’un petit garçon envoyé dans un orphelinat suite au décès de sa mère alcoolique. Là bas, il découvre la camaraderie, l’entraide et le partage. Ma vie de courgette met en scène une histoire fraternelle touchante qui lie ces personnages faits de pâte à modeler.