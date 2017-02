Le Musée de la marionnette se réinvente à partir d'avril

En avril 2017, le Musée des marionnettes du monde de Lyon deviendra le Musée des arts de la marionnette. Il réaffirme ainsi sa volonté de se lier au monde de la création et des marionnettistes contemporains.

Après avoir présenté "un tour du monde des marionnettes traditionnelles" depuis 2009, le musée se renouvelle et dévoilera un nouveau parcours autour des secrets et de la fonction de l'art de la marionnette. Interactif, mise en scène immersive et spectacle vivant, le musée se veut moderne et familial pour accueillir petits et grands.

Nouvelles salles, nouveau parcours

En avril 2017, trois salles ouvriront leur porte sur le thème « Qu'est-ce qu’une marionnette ? ». Ce sera l'occasion pour les visiteurs d'y trouver les éléments définissant la marionnette. D'abord « l'attente » : seront exposées des marionnettes du monde entier, puis « comment prennent-elles vie ? » où les visiteurs pourront expérimenter la manipulation des marionnettes, et enfin « l'indispensable regard du spectateur » autour de la relation marionnette-marionnettiste-spectateur.

En travaux à partir du 22 février, et jusqu'au 7 avril, le musée des arts de la marionnette inaugurera cette nouvelle exposition le dimanche 9 avril à l'occasion d'une journée festive gratuite pour tous.

Le 5 mai et 9 juin prochain auront lieu des soirées nocturnes de 18h30 à 22h. Les visiteurs pourront y croiser des marionnettistes, apprendre les rouages de la fabrication, ou alors comprendre le théâtre des marionnettes.

Et ce n'est pas fini. En avril 2019, ouvrira l'Acte 2 du nouveau musée des arts de la marionnette avec six autres nouvelles salles sur les fonctions et usages de la marionnette.

Infos pratiques : 1 place du petit Collège 69005 Lyon. Ouvert du mercredi au dimanche de 11h00 à 18h30