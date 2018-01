Lancement du prix de peinture Tony Tollet

L’association Tony Tollet propose aux artistes amateurs ou professionnels de participer à un concours de peinture dont le prix sera remis lors du prochain salon organisé en hommage à l’artiste lyonnais.

L’artiste lyonnais Tony Tollet a traversé un siècle d’histoire de la peinture, de 1857 à 1953. Sa jeunesse est marquée par une maladie qui l’immobilise, mais qu’il met à profit pour apprendre le dessin. Il fait ses études à l’école des beaux-arts de Lyon puis à Paris. Revenu dans sa ville natale en 1889, il excelle dans l’exécution de portraits de personnalités lyonnaises.

Peintre académique par excellence, comme en témoigne son parcours (Grand Prix de Paris en 1879, second Grand Prix de Rome en 1886), Tony Tollet reflète toute une époque. Celle où l’on peint les thèmes mythologiques et religieux, la nature, l’Orient des colonies et les portraits des puissants.

Tony Tollet enseigne le dessin dans son grand atelier de la rue Bourgelat, dans le quartier d’Ainay, qui devient un lieu de rencontres artistiques. Il devient directeur honoraire des cours municipaux de dessin de Lyon, président de la société lyonnaise des beaux-arts. Il peint jusqu’en 1942.

Un salon et un concours d’autoportraits

Tony Tollet – Autoportrait.

Depuis trois ans, des salons de peinture sont organisés par l’association Tony Tollet présentant des artistes contemporains. L’association, créée en 2008, a pour objet “la mise en valeur de l’artiste et le soutien à l’émergence de jeunes artistes, notamment au travers de l’œuvre de Tony Tollet”. Elle est ouverte à tous, amateurs et professionnels de l’art, et aide à l’identification des tableaux, en assurant un lien avec les collectionneurs, musées et institutions artistiques.

Cette année, l’association lance le prix Tony Tollet, qui récompensera le travail d’un artiste de moins de 35 ans, quelle que soit sa nationalité. Le thème du concours est l’autoportrait, certaines conditions seront imposées, comme le type de peinture et le format de la toile.

Pour participer à ce concours, un dossier de candidature devra être envoyé à l’association Tony Tollet avant le 15 septembre. Le prix Tony Tollet sera remis à Vourles le 30 novembre 2018 lors du prochain salon. Le lauréat du prix recevra un chèque de 2 000 euros le soir du vernissage.

Salon Tony Tollet – Du 29 novembre au 2 décembre 2018

À la Maison Forte de Vourles

Rens. : contact@tonytollet.org ou sur le site tonytollet.org