La CCI cède le musée des Tissus à la région pour l'euro symbolique

Le président de la Chambre d'industrie et de commerce de Lyon, Emmanuel Imberton, a annoncé le sauvetage du musée des Tissus lors d'une conférence de presse où seuls Laurent Wauquiez et la droite lyonnaise étaient présents. La ville de Lyon et la Métropole ont brillé par leur absence, leur solution n'étant pas retenue.

© Tim Douet Musée des tissus

Vendredi, le président de la CCI de Lyon, Emmanuel Imberton laissait peu de doute sur l'avenir du musée des Tissus : "La dernière réunion prévue par le comité de pilotage pour l’avenir des musées des Tissus et des Arts décoratifs vient de se terminer. Après 3 ans de discussions, d’études, d’analyses, de projections, force est de constater que nous avons échoué ; nous ne sommes pas parvenus collectivement à un consensus sur une solution réaliste, mais ambitieuse pour l’avenir de ces musées". Emmanuel Imberton s'était donné le week-end pour trancher sur l'avenir du musée.

Ce lundi, lors d'une conférence de presse où seuls Laurent Wauquiez et la droite lyonnaise étaient présents, Emmanuel Imberton a rendu son verdict : le musée sera sauvé avec l'aide de la région : "J'ai beaucoup réfléchi et consulté, car cette décision est grave et difficile. Ma responsabilité est de trancher. La décision que j'ai prise, je l'ai bien réfléchie. Cette décision n'est pas un coup de balai donné à l'histoire. Le musée est le fruit des efforts des industriels et des soyeux de notre ville. C'est l'ADN de notre ville qui ne pouvait être balayé d'un revers de la main ou pire, d'un mépris coupable. Je n'ai pas voulu négocier le désossement des collections qui ne peuvent être cédés au privé. Il fallait aussi un projet ambitieux tourné vers le 21e siècle, une volonté d'ouvrir à un public plus large avec un projet innovant. Ce projet porté depuis 8 mois par les partenaires ici présents (NDLR : la région et Unitex) s'appuie sur une ambition forte d'un point de vue muséal, ainsi que la création d'un restaurant et d'une boutique éphémère pour équilibrer les comptes. La région s'engage sur une contribution d'un million d'euros en fonctionnement. Je remercie Laurent Wauquiez de prendre pour moitié la part que devait financer la Métropole".

Un revers pour la métropole de Lyon

Le président Imberton a ainsi détaillé le montage : "Sur l'investissement retenu le montage est le suivant : la CCI cède à l'euro symbolique les bâtiments à la région qui, accompagné de l'État, effectuera les travaux nécessaires". La région investira donc 10 millions d'euros, 5 millions pour l'Etat. De son côté, Unitex s'est engagé à amorcer un fonds de dotation de 1 million d'euros. Ce fonds sera alimenté aussi par crowdfunding. Le coût total du sauvetage du musée est estimé à 30 millions d'euros. Il faudra donc encore trouver 14 millions auprès de partenaires privés. C'est un revers cinglant pour la ville et la métropole de Lyon. Son président David Kimelfeld, souhaitait la mise en place d'un projet fort: “Si on met seulement de l’argent pour le sauver provisoirement, on sera peut-être réélu aux prochaines élections, mais on n’aura pas sauvé le musée. Il faut un modèle qui nous survive. Si on ne fait que “sauver le musée” sans projet et en reculant la mort du musée, alors ce sera un aller sans retour” (lire ici). Emmanuel Imberton n'a fait aucun mystère sur l'épilogue de cette affaire qui dure depuis plusieurs mois : "Sans Laurent Wauquiez et la région, le musée aurait fermé".