Journées du patrimoine 2017 : Lyon sous le signe de l’eau

La métropole de Lyon a dévoilé une partie du programme des prochaines Journées européennes du patrimoine, qui se dérouleront les 16 et 17 septembre. Thème local de cette édition 2017 : l’eau.

© DR Vue sur l'Ile Barbe

En attendant le programme complet des Journées du patrimoines, qui sera dévoilé cet été, il faudra se contenter de leur thème, l'eau, et des coups de cœur de la métropole pour cette édition qui se tiendra les 16 et 17 septembre 2017.

Une croisière fluviale entre Rhône et Saône

Le samedi 16 septembre, de 10h30 à 11h30 et toutes les heures entre 13h et 17h45, Voies Navigables de France et la Compagnie nationale du Rhône proposeront d’embarquer pour découvrir Lyon sous un nouveau visage. Les passagers pourront contempler, depuis la Saône, les docks de Lyon, puis, une fois sur le Rhône, le port de Lyon.

Immersion à l’Île Barbe

A travers différentes installations éphémères, la compagnie Louxor investira l’Île Barbe, les vendredi 15 et samedi 16 septembre à partir de 20h, pour illustrer le caractère dévastateur de l’eau. Les visiteurs pourront en effet découvrir plusieurs monuments urbains engloutis par la montée des eaux et des images d’inondations, dans un melting-pot d’œuvres de street painting en trompe-l’œil et de dispositifs sonores et visuels.

Décrypter le chant des fontaines

Qui dit patrimoine dit histoire, dit passé et dit même parfois antiquité. Mais la métropole de Lyon semble avoir trouvé un moyen de moderniser le tout pour susciter l’intérêt de toutes et tous. Une application pour smartphone, izi.TRAVEL, permettra aux visiteurs, les 16 et 17 septembre de 11h à 18h, de déchiffrer le chant des fontaines et d’écouter, une fois munis d’écouteurs, ce qu’elles ont à nous raconter.

La jeunesse et l’environnement également au programme

Pour la première fois, la métropole de Lyon a choisi un thème, l’eau donc, avant de connaître celui qui était donné au niveau national : la jeunesse. Mais cette édition parvient adroitement à lier les deux en multipliant les activités qui s’adressent aux jeunes. Ces derniers pourront ainsi, selon leur âge, jouer aux sapeurs-pompiers avec des professionnels, plonger dans le plus grand réseau de trains miniatures de l’agglomération ou encore visiter le quartier Tony-Garnier en mode hippie.

Ces Journées tendront également à sensibiliser sur des sujets environnementaux. Apprendre à trier ses objets, comprendre le grand cycle de l’eau à la station d’épuration de Pierre-Bénite, ou même visiter l’usine des eaux de Saint-Clair, à Caluire : l’édition 2017 des JEP lyonnaises promet une palette d’activités explorant l'histoire de Lyon, la jeunesse, l'industrie et l'environnement sans trahir son thème central, l’eau. Le reste du programme sera dévoilé au mois d'août.