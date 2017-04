Hero Corp VS Montréal : match d'improvisation au sommet à Lyon

Les 27 et 28 mai prochains, les équipes de la Ligue d’improvisation québécoise annuelle (LIQA) et d’Hero Corp disputeront un match théâtral à la salle Rameau dans le 1er arrondissement de Lyon.

© DR Hero Corp VS Montréal

Les équipes montréalaises de la LIQA (Ligue d'Improvisation québécoise annuelle) affronteront celles d’Hero Corp, série TV comique française, les 27 et 28 mai prochains lors d’une improvisation théâtrale à la salle Rameau de Lyon. Après leur tournée de 2016 affichant deux Trianon complets, ils réaliseront 10 matches à Lille, Nantes, Dijon, Saint Malo, Paris, Nancy, Montpellier et Lyon.

Ce jeu d’improvisation scénique, créé par les Québécois Robert Gravel et Yvon Leduc en 1977, reprendra la forme et les règles de leur sport national : le hockey. Ces événements d’affrontements théâtraux sont aujourd’hui pratiqués en France, en Belgique, en Suisse et au Maroc. Le public, sous la surveillance d’un arbitre et de deux assistantes, déterminera l’équipe gagnante à l’issue de ce match hors du commun.

Billets disponibles ici.