Grand Lyon : 5 spectacles à voir avec des enfants en décembre

En décembre, les salles de l’agglomération rivalisent de propositions à l’intention des familles. Des abysses au Bangladesh en passant par l’Australie, Lyon Capitale vous guide d’une scène à l’autre pour choisir le spectacle qui mettra des étoiles dans les yeux des plus jeunes. Une sélection pleine de bulles…

© Brigitte Enguérand 20000 lieues sous les mers.

À bord du Nautilus

Formé à la Comédie-Française, Christian Hecq met en scène une adaptation théâtrale de l’œuvre de Jules Verne, un spectacle qui mêle haute technologie et art de la marionnette, afin de nous emmener à bord du Nautilus dans les profondeurs abyssales. Un projet qui rentre complètement dans le cadre que s’est fixé le théâtre des Célestins cette année : nous faire découvrir des territoires inédits.

Jules Verne / 20 000 lieues sous les mers – À partir de 7 ans

Du 5 au 9 décembre (mardi, jeudi, vend. à 20h, merc. et samedi à 15h et 20h), au théâtre des Célestins.

Au rythme du kathak

© Richard Haughton Akram Khan / Chotto Desh.

Le chorégraphe de renommée internationale Akram Khan danse et joue avec un décor d’une grande beauté en perpétuelle évolution. On le voit ainsi grimper en haut des arbres, côtoyer papillons, crocodile et éléphant, danser avec la mousson… Il plonge les spectateurs dans ses rêves et souvenirs d’enfance, les transporte de la Grande-Bretagne au Bangladesh, tout en mêlant danse contemporaine et danse traditionnelle indienne kathak. Un voyage dans un monde imaginaire à la fois poétique, captivant et étonnant.

Akram Khan / Chotto Desh – À partir de 6 ans

Mercredi 6 décembre à 19h30, samedi 9 à 11h et 15h, à la Maison de la danse.

Le ciné-concert de Noël

Voilà un spectacle pour retomber en enfance. L’occasion de découvrir le dessin animé anglais Le Bonhomme de neige, qui a reçu l’oscar du Meilleur court-métrage d’animation en 1984. Tandis que défile sur grand écran l’histoire poétique d’un petit garçon et d’un bonhomme de neige, l’Orchestre national de Lyon interprète en direct la magnifique musique d’Howard Blake. Pour ajouter à la magie, des extraits du Pulcinella de Stravinsky seront joués en début de spectacle.

Le Bonhomme de neige – À partir de 5 ans

Samedi 9 décembre à 15h et 18h, à l’Auditorium de Lyon

Jeu de bulles

Clinc ! Ce pourrait être le bruit de la bulle de savon qui éclate après avoir virevolté dans les airs et capté l’attention des enfants. C’est le nom du spectacle de la compagnie Pep Bou à voir en famille à l’occasion des fêtes de fin d’année. Sur scène, deux drôles de personnages, un peu magiciens et un peu clowns, créent des bulles de savon et jouent avec. Leurs outils : de l’eau, du savon, des cerceaux, des tuyaux, des machines soufflantes… Grandes, petites, rondes, allongées, disciplinées ou indomptables, les bulles s’envolent, virevoltent, se rassemblent et se séparent sous les yeux captivés des spectateurs. Féerique !

Clinc ! – À partir de 5 ans

Mercredi 13 décembre à 19h30, à La Mouche (Saint-Genis-Laval)

Cirque australien

© Dylan Evans Casus Circus / Driftwood.

Physique, puissant, mais aussi délicat, sont les qualificatifs qui viennent à l’esprit quand on évoque Driftwood. Ce deuxième spectacle de la compagnie australienne Casus Circus a déjà rencontré un franc succès, et n’a pas fini d’étonner. Les cinq circassiens rivalisent de prouesses physiques, mêlant originalité et grâce. On prend à peine le temps de respirer d’une figure à l’autre, tant elles s’enchaînent et surprennent. Un beau spectacle à voir en famille.

Driftwood – À partir de 10 ans

Vendredi 15 décembre à 20h, au théâtre de Vénissieux

–––––––––––––––

NB – ANNULATION : La représentation de You & Me, le nouveau spectacle des Mummenschanz (dont nous vous avons plusieurs fois vanté la créativité et la poésie dans nos colonnes) qui devait avoir lieu le 10 décembre au Radiant est annulée, pour des raisons techniques, annoncent les organisateurs.

–––––––––––––––