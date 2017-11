Gagnez vos invitations pour ID D'ART

Envoyez votre réponse, au plus tard le 17 novembre 2017 minuit, à : invitations@lyoncapitale.fr, en indiquant vos nom et prénoms. Uniquement les 25 premières bonnes réponses seront récompensées et recevront un e-mail de confirmation. Les invitations (pour 2 personnes) seront à retirer à la rédaction. Aucun envoi ne sera fait par la poste.