Feux d'artifice du 14 juillet : Un bulletin météo explosif à Lyon

La métropole de Lyon a révélé aujourd'hui la teneur du feu d'artifice qui sera donné le 14 juillet. Cette année, Jacques Couturier Organisation donnera 20 minutes de spectacle sur le thème des variations météorologiques.

© Tristan Deschamps Feu d'artifice sur Fourvière

On connaît enfin le thème du célèbre et attendu feu d'artifice du 14 juillet. La métropole a cette année fait appel à Jacques Couturier Organisation pour mettre en place le spectacle pyrotechnique. Pendant vingt minutes, pas moins de douze tableaux s'enchaîneront sur le thème de la météo. Orage, soleil, tempête, coucher de soleil ou encore ciel étoilé, autant de phénomènes quotidiens qui seront revisités ce soir-là. Et pour ce faire, pas moins de 842 kilos de matière active seront nécessaires.

Le début du spectacle est annoncé à 22h30, sur trois points distincts. Surplombé par la Basilique e Fourvière qui sera éteinte puis rallumée pendant le spectacle, le feu d'artifice devrait cette année encore ravir les habitants de la Métropole.

Si les amoureux de la pyrotechnie auront des étoiles dans les yeux, les amateurs de danse trouveront aussi dancefloor à leurs pieds. Les traditionnels bals du 14 juillet se tiendront à trois endroits de la Presqu'île, entre les Ponts Maréchal Juin et Bonaparte.

La sécurité, un important dispositif déployé

La sécurité est à l'ordre de cette soirée, et d'importants dispositifs seront mis en œuvre pour veiller au bon déroulement de la fête nationale. Pour les piétons, mais surtout pour les automobiles, il sera difficile de circuler sur la Presqu'île.

Pour les piétons :

- Fermeture du parc des Hauteurs à partir du mardi 11 juillet 18h. La réouverture est prévue le samedi 15 juillet à 12h.

- Le jardin du Rosaire sera également fermé du 13 juillet 22h au 15 juillet 12h.

- Les grilles de l’esplanade de Fourvière seront fermées aux véhicules le 14 juillet au matin, mais l’accès piéton au parvis et à l’esplanade restera possible sauf de 20h à 23h.

- Le funiculaire ne fonctionnera plus à partir de 20h.

- La passerelle du Palais de Justice sera fermée de 20h à 23h30.

- Les bas de Saône seront fermés tout au long de la soirée.

Pour les automobilistes :

- La rue Radisson et la Montée Decourtray seront fermées à la circulation le 14 juillet à partir de 20h.

- quais Saint-Antoine, des célestins et Romain Rolland seront fermés de 19h à 00h30

- La rue Adolphe Max et le chemin neuf dans le sens de la descente seront fermés de 19h à 00h30.

- Les ponts Bonaparte et Maréchal Juin seront fermés de 19h à 00h30.

- L’accès aux quais sera fermé au niveau de la place des Célestins, rues Charles Dullin et Port du Temple.

- Les entrées des 4 parkings situés dans la zone : Célestins, Saint-Georges, Saint-Jean, Célestins et Saint-Antoine seront interdites à partir de 19h et les sorties dès 20h.

- La Police Nationale et le SDIS mettront en place des brigades fluviales le soir du 14 juillet sur le Rhône et la Saône et la présence de personnel de sécurité sera renforcée dans les espaces publics.