Fête des Lumières : la ville de Saint-Gervais fait appel à Lyon

Les œuvres de la Fête des Lumières vont s'exporter à Saint-Gervais du 25 au 31 décembre prochain.

© Elise Anne

Alors que l'équipe de la Fête des Lumières a inauguré le vendredi 16 décembre dernier l’année France-Colombie 2017 à Bogota, une nouvelle ville vient de faire appel à Lyon pour organiser sa propre Fête des Lumières. Il s'agit de la ville de Saint-Gervais (Haute-Savoie) qui du 25 au 31 décembre va se faire l’écho de la Fête lyonnaise et accueillir plusieurs installations lumière.

"La mise en place de ce grand rendez-vous à Saint-Gervais, illustre la volonté de la Ville de Lyon de mettre au service d’autres communes et collectivités l’expertise Lyonnaise en termes d’organisation de festivals lumière et de créer des événements en résonnance avec la Fête des Lumières de Lyon", explique la ville de Lyon dans un communiqué. Les 6 œuvres ont toutes déjà été présentées à Lyon, lors de précédentes éditions de la Fête des Lumières, ou étaient prévues dans la programmation et n’ont finalement pas pu être installées lors de l’édition 2016.

La fête de Saint-Gervais "coïncidera avec l’inauguration de l’église le 25 décembre, église baroque du 17e siècle, intégralement restaurée dans le cadre d’un projet européen transfrontalier", conclut la ville de Lyon.