Des places à remporter pour Islam pour mémoire aux Écrans du doc

Particulièrement complexe, la religion musulmane est souvent victime de fausses interprétations. Pour mieux la comprendre, le documentaire Islam pour mémoire, projeté par le festival des Écrans du doc, retrace son histoire. Lyon Capitale fait gagner des places pour la projection qui se déroule au Ciné Toboggan à Décines, le vendredi 24 mars à 14h30.

Mille et une films Mosquée blanche dans le documentaire Islam pour mémoire réalisé par Bénédicte Pagnot

Islam pour mémoire poursuit le parcours historique de l’Islam conté par l’intellectuel franco-tunisien Abdelwahab Meddeb. À travers un voyage dans les villes de Jérusalem, Dubaï, Sidi Bouzid, Cordoue et Ispahan, la réalisatrice Bénédicte Pagnot fait alterner passé et présent pour raconter en musique et en poésie la complexité de cette religion. Disparu aujourd’hui, Abdelwahab Meddeb était producteur de l’émission hebdomadaire Cultures d’Islam sur France Culture et défendait un Islam libéral. Pour lui, reconnaître la complexité de l’Islam et ses apports à l’universalité était l’une des manières de lutter contre l’intégrisme.

La séance se déroulera le vendredi 24 mars à 14 h 30 au Ciné Toboggan, à Décines. Elle sera suivie d’un café-discussion offert au bar du Toboggan.

Pour y assister, envoyez un courriel à invitations@lyoncapitale.fr en indiquant vos noms et prénoms (invitation pour deux personnes). Un message de confirmation vous sera envoyé dans les 48h.

NB : Nous avons distribué toutes les places pour Food Coop et un Berger à l’Élysée mais il en reste quelques-unes pour La Philo vagabonde.