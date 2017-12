Des Lyonnais parmi les 50 Français les plus influents dans Vanity Fair

Surprise! Dans son classement 2017 des 50 personnalités françaises les plus influentes au monde publié le 22 novembre, Vanity Fair, a dévoilé quatre noms lyonnais. Un mannequin, une astrophysicienne, un acteur, un artiste, plus ou moins rattachés à notre ville bien-aimée, y apparaissent.

© Vanity Fair Couverture du Vanity Fair sur les 50 personnalités les plus influentes françaises

Lyon peut se targuer de compter des Lyonnais parmi les 50 personnalités françaises les plus influentes au monde, qui apparaissent dans le classement 2017 du Vanity Fair publié le 22 novembre. Ils sont au nombre de quatre, et appartiennent tous à des domaines différents. Ils sont mannequin, astrophysicienne, artiste et acteur, et sont nés ou travaillent dans la Ville des lumières. Ils s’appellent Othilia Simon, Hélène Courtois, Xavier Veilhan et Arnaud Valois. Petit zoom sur ces personnalités lyonnaises qui font briller la France à l’international.

© MARK RALSTON / AFP L'artiste d'art contemporain, Xavier Veilhan

Il apparaît parmi les 10 premiers dans la liste de Vanity Fair. Classé en sixième position du classement, Xavier Veilhan est un artiste de 54 ans, né en 1963 à Lyon. Diplômé de l’École National Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, Xavier Veilhan est un artiste dont le travail allie sculpture, photographie, peinture, installation. De mai à novembre, il a incarné à lui seul la France à la 57e Biennale internationale d’art contemporain de Venise, en créant le projet de pavillon musical "Studio Venezia" où il a invité des musiciens professionnels du monde entier à se produire. L’artiste s’est inspiré de l’univers du studio d’enregistrement pour créer une installation qui joue sur les volumes et les décors : "J’imagine un environnement total : une installation immersive renvoyant à l’univers du studio d’enregistrement (…). Des musiciens de tous horizons sont conviés à activer cette sculpture - studio d’enregistrement qui devient alors le support de leurs créations pendant les sept mois de la Biennale", s’est expliqué Xavier Veilhan lors d'une conférence de presse le 30 janvier 2017 à Beaubourg.

Franc succès à l'international

Son oeuvre connaît un franc succès puisqu’il prévoit déjà de faire voyager son "studio Venezia" à Buenos Aires où il sera présenté au CKK en juin 2018, puis à Lisbonne à l’automne 2018 dans le tout nouveau musée d’Art, d’architecture et de technologie de la capitale portugaise.

En 2006, il avait réalisé une oeuvre qui rassemble un ensemble de six sculptures, intitulée "Les habitants de Lyon". D’une hauteur de 2,8 à 8 mètres, ces sculptures, fabriquées en résine de polyester, représentent tour à tour une jeune fille en rolliers, un livreur de pizzas, un ours, trois pingouins, et un homme au téléphone culminant à 8,20 mètres de haut. Elles sont installées tout au long de la rue de la Cité internationale et sur l’esplanade face au Palais des Congrès.

Une nouvelle star pour le cinéma français

© VALERIE MACON / AFP L'acteur Arnaud Valois de "120 battements par minute"

Il avait pourtant plaqué sa carrière d’acteur, commencée en 2006, pour devenir masseur-sophrologue six ans auparavant. Arnaud Valois, 33 ans, né en février 1984, arrive en 11e position du classement. Ce Lyonnais, formé au cours Florent, a accédé au rang de nouvelle star du cinéma français depuis la sortie du film 120 battements par minute de Robin Campillo en août 2017. Dans ce drame qui revient sur les années Act Up à Paris au début des années 1980 et les débuts de la lutte contre le sida, il campe dans le rôle principal de Nathan. En 2016, le réalisateur l’avait rappelé pour jouer dans son film. D’abord réticent, l’acteur est ensuite séduit par le scénario de Campillo. Le film est pris dans la sélection officielle du 70e festival de Cannes et reçoit le Grand Prix. Aujourd’hui, celui qui avait démarré avec des petits rôles pour Nicole Garcia dans Selon Charlie et André Téchiné dans La Fille du RER, reçoit énormément de propositions au point d’hésiter à continuer son métier de masseur.

Respectée par ses pairs pour sa théorie sur le "grand vide répulseur"

Classée 30e dans la liste, Hélène Courtois est une astrophysicienne de 47 ans, spécialisée en cosmographie. Connue pour ses recherches en cosmographie dynamique de l’Univers, elle a élaborée la théorie dite du "grand vide répulseur" qu’elle a développé dans la revue Nature Astronomy, qui lui a valu la reconnaissance de ses égaux. Elle y explique que si nos planètes filent à des millions de kilomètres par heure dans l'espace, c'est parce qu'elles sont repoussées par le vide cosmique. Or, pendant longtemps, on a cru que cela s'expliquait seulement par le fait qu'elles étaient aspirées par les galaxies.

Dans les années 2000, elle a dirigé l’équipe de cosmologie de l’Observatoire de Lyon. Cette professeure et vice-présidente de l’Université Lyon I, depuis mai 2016, est également marraine bénévole du planétarium de Vaulx-en-Velin. Le planétarium situé dans la banlieue lyonnaise consacre d’ailleurs une exposition permanente sur ses découvertes.

Une mannequin lyonnaise en 45ème position

Enfin, vient en 45e position, la mannequin de 25 ans, Othilia Simon, née en septembre 1992 à Lyon. Repérée dans le métro de Lyon à l’âge de 16 ans, la jeune femme a grimpé très rapidement les échelons du mannequinat. Pour la Fashion Week de Paris, elle a défilé aussi bien pour des marques comme Chanel ou des couturiers indépendants comme Brandon Maxwell. Elle s’est également affichée dans des campagnes publicitaires pour Hermès ou les lunettes d’Yves Saint-Laurent.