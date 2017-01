Dernière semaine pour trois expos au MAC de Lyon

Au Musée d'art contemporain de Lyon, les expositions Jan Fabre, "Wall drawings" et "Le Bonheur de deviner peu à peu" fermeront leurs portes le 15 janvier.

Pour les retardataires qui n'ont pas profité des deux grandes expositions d'automne du Musée d'art contemporain de Lyon, il ne reste que quelques jours. En effet, dimanche prochain, 15 janvier, elles fermeront.

© MAC de Lyon Expositions au MAC de Lyon

L'exposition "Stigmata" présente le travail du plasticien belge Jan Fabre depuis 1976, entre performances et objets variés, jamais avare de provocation.

Pour "Wall drawings, icône urbaines", l'artiste Seth a invité plusieurs street artists du monde entier à investir les murs du MAC et de la ville.

Enfin, "Le Bonheur de deviner peu à peu" donne à voir sept oeuvres d'artistes internationaux, rassemblées comme une grande énigme. Car chacune invite le visiteur à déchiffrer le mystère.

Nouvelles expositions début mars

Une fois ces trois expos terminées, il faudra attendre le 8 mars pour découvrir les suivantes. La première s'intitulera "Los Angeles, une fiction" et présentera "l’œuvre de 34 artistes de Los Angeles et de 84 auteurs, de générations différentes, qui tous, tour à tour, construisent et déconstruisent la silhouette de la ville".

Ed Ruscha, Back of Hollywood, 1977. Collection MAC Lyon

La seconde reviendra sur les années d'activité du groupe lyonnais FRIGO (1978-1990), dans les champs du graphisme, de la photo, de la radio libre, de la scénographie, de la musique ou de la performance.