"Demain Dehors !" : Lyon met à l’honneur les étudiants en art

Dans le cadre du festival "Tout l’monde dehors !", la ville de Lyon donne carte blanche aux étudiants en art lors de la 2e édition de "Demain Dehors !" le vendredi 23 juin.

C’est la 2e année que se tient "Demain Dehors !", une initiative de la ville de Lyon qui permet aux étudiants en art de présenter publiquement un projet en lien avec les disciplines artistiques du spectacle vivant et du cinéma. Le projet en question doit être adapté à un public familial et ne pas dépasser 45 minutes. Cependant, il peut être aussi bien réalisé en solo qu’en groupe, du moment que les participants ont plus de 18 ans. Pour participer, il est nécessaire d’être en possession d’une carte étudiante qui atteste du suivi d’un cursus en école d’art ou d’une formation en lien avec le milieu artistique. Les projets seront présentés au public le vendredi 23 juin de 18h à minuit, au jardin des Chartreux et ses alentours.

"Tout l’monde dehors !" : 300 manifestations sur 90 lieux

Depuis 2002, le festival lyonnais "Tout l’monde dehors !" organise une multitude de rendez-vous artistiques totalement gratuits. L’édition 2017 investira les 9 arrondissements de Lyon du 22 juin au 2 septembre. Au total, ce sont près de 300 manifestations qui se tiendront dans la capitale des Gaules avec des balades, des projections en plein air, des concerts, de la danse, de la littérature et des spectacles. Tous ces évènements rythmeront l’été 2017 sur 90 lieux différents.

Vous êtes étudiant en art et voulez proposer un projet à "Demain Dehors !" ? Vous pouvez l'envoyer jusqu’au 24 février à minuit à la Direction des Évènements de l’Animation, à l’adresse suivante : tlmd@mairie-lyon.fr

Pour constituer un dossier de candidature, cliquez ici.