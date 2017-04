Croix-Rousse : scènes ouvertes pour les nouveaux artistes lyonnais

Les salles municipales lyonnaises accueilleront des scènes ouvertes à partir du 27 avril à la Croix-Rousse, pour promouvoir les artistes émergents locaux.

© DR Scènes ouvertes Croix Rousse 2017

La mairie du 4e arrondissement de Lyon a décidé d’offrir aux nouveaux talents lyonnais l’opportunité d’aller à la rencontre du public. Cette première édition des "Scènes ouvertes de la Croix-Rousse" est parrainée par Le Peuple de l’herbe, groupe lyonnais, et sera inaugurée le 27 avril prochain, à la Maison des Associations de la Croix-Rousse. Ce rendez-vous culturel s’inscrit dans un quartier déjà regorgeant de tremplins pour les amateurs ou les professionnels, comme le Gypsy Lyon Festival ou le X-Rousse Show. Cette année, il sera possible de découvrir ou de redécouvrir des artistes émergents, le temps d’une soirée. Sont à l’affiche Le Peuple de l’herbe, les rappeurs "NSO et Fanatique" au centre social de la Croix-Rousse et Agathe Bonin, Angèle et Émile au Lycée Saint-Exupéry de Lyon.

