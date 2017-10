Collomb convoque Stéphane Bern pour un tweet sur le musée des Tissus

Gérard Collomb n’apprécie pas qu’on fasse les louanges de ses adversaires : pour avoir écrit un tweet félicitant les mérites de Laurent Wauquiez dans le sauvetage du musée des Tissus, Stéphane Bern a été convoqué dans le bureau du ministre.

©Tim Douet Gérard Collomb lors de la présentation de la Cité de la gastronomie le 7 avril 2016

"Le Musée des Tissus de Lyon sauvé du démantèlement par l’aide de la région Rhône-Alpes et de Laurent Wauquiez.” D’un seul message sur le réseau social Twitter, Stéphane Bern, chargé par l’Elysée d’une mission de sauvegarde du patrimoine en péril, s’est vu convoquer au ministère de l’Intérieur par le premier flic de France révèle le site Salade Lyonnaise. Il faut dire que le sujet est sensible pour Gérard Collomb : pour sauver le musée des Tissus, la chambre de commerce et d’industrie de Lyon a tranché en faveur du plan de sauvetage de Laurent Wauquiez, président de la région, au grand dam de l’ancien édile lyonnais.

Stéphane Bern a bien tenté de démentir cette convocation sur Twitter : “Rassurez-vous personne ne m’a « convoqué ». Gérard Collomb et Laurent Wauquiez savent que je suis attaché au musée des Tissus dans ses murs !” Mais Gérard Collomb a depuis confirmé sur France Info avoir reçu l’animateur de télévision. La raison de cet entretien quelque peu particulier ? “Parce que je pense que le projet de Laurent Wauquiez est mauvais", évoque-t-il sobrement. Quant au mélange des genres entre son rôle de ministre de l’Intérieur et ses fonctions lyonnaises révolues, l'amalgame ne semble pas le déranger outre mesure : "Ce n'est pas parce que je suis ici que je ne pense pas à ma ville de Lyon."

Le 9 octobre dernier, c’est Bernard Pivot qui raillé sur Twitter la défaite de Gérard Collomb et Georges Képénékian sur le dossier du musée des Tissus : "Prévoir dans le Musée des Tissus rénové deux mouchoirs aux larmes de dépit de Collomb et Képénékian, maires de Lyon qui voulaient le fermer." L’actuel maire de Lyon lui avait alors sèchement répondu en critiquant "les visiteurs du soir qui viennent à Lyon pour dire comment sauver le musée des Tissus".