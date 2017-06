Cinéma : Le programme des séances en plein air à Lyon

À l'heure où il fait bon envahir les salles climatisées des cinémas, le grand écran s'invite aussi à l'extérieur ! Une fois la nuit tombée, places et pelouses deviennent d'immenses salles obscures pour tous les amateurs du 7e art. Venez profiter de la douceur de l'été devant un film durant cet été 2017.

© Ville de Lyon Affiche Tout l'monde dehors 2017

Qui n'a jamais rêvé de revoir son film préféré allongé dans l'herbe tiède de l'été ? C'est chose faite pour bon nombre d'entre vous qui avez déjà profité des multiples séances gratuites de cinéma en plein air les étés précédents. La ville de Lyon renouvelle une nouvelle fois l'expérience, et multiplie les lieux de rencontre pour les amoureux du cinéma. Lyon Capitale a recensé tous les événements ciné plein air de la période estivale.

Cinéma sous les étoiles, Place d'Ainay

Du 17 au 20 juin, de 21h45 à minuit

Le Péril Jeune, Mustang, Les Délices de Tokyo ou encore Whiplash, des films qui traitent de la relève à voir ou à revoir !

Lyola !, Place d'Ainay

Du 3 au 6 juillet, de 22h à minuit

Organisé par le Goethe-Institut, Lyola est le rendez-vous incontournable des amoureux du cinéma allemand. Quatre films seront diffusés en version originale sous-titrée. Documentaire avec Football Under Cover, drame avec Victoria, mais aussi comédie avec Soul Kitchen. Le film allemand se décline pour tous les goûts.

Festival Cinéfil, Péniche Fargo, Jardin aquatique Ouagadougou

Du 28 au 30 juillet, de 20h30 à 23h30

Honneur aux courts-métrages avec trois programmations différentes. Après concerts et escalades, passez la soirée au calme, devant les recueils de courts-métrages.

Toiles d'été

Le 3 juillet, de 22h à minuit, Place Bahadourian

Le 10 juillet, de 22h à minuit, Place Voltaire

Le 17 juillet, de 22h à minuit, Esplanade Nelson Mandela

Le 24 juillet, de 22h à minuit, Place Jean-Jaurès

Une programmation rafraîchissante proposée par les Inattendus qui tendent leurs Toiles d'été partout où ils peuvent. Les films seront projetés sur des écrans géants de plus de 9 mètres, avec cette année, une invitée surprise : la piscine, qui sera le thème de ces projection.

Blop Festival, Place de la Croix-Rousse

Le 7 juillet, de 18h à minuit

Le 8 juillet, de 10h à minuit

Le 9 juillet, de 8h à minuit

Pour cette deuxième édition, la Place de la Croix-Rousse devient un lieu de rencontres où se mêlent théâtre, performance, danse, improvisation, et cinéma ! Après les animations de la journée, place aux courts-métrages sélectionnés par les associations partenaires. Documentaires ou animations, à chacun son court-métrage.

Cinété

Le 4 juillet, de 20h à minuit, Parc des Mûrières

Le 11 juillet, de 19h à minuit, Parc de la Mairie du 5e

Le 1er septembre, de 19h30 à 22h30, Pelouses du 33 Rue Sœur Janin

Des temps forts pour rencontrer ses voisins autour d'un pique-nique, avant la projection de trois films tout public. Billy Elliot, Shaun le Mouton et Hugo Cabret, des projections à découvrir en famille.

Ciné BD, Place Jean Jaurès

Du 31 août au 2 septembre, de 20h à minuit (17h le 2 septembre)

Qui a dit que la BD et le cinéma n'étaient pas compatibles ? Certainement pas l'association Nuées d'Images qui depuis 2011 organise des événements autour des films qui ne sont pas régulièrement projetés. Pour ce festival, des courts-métrages et des documentaires autour de la BD. Avant les projections, des ateliers lecture pour petits et grands, pour mieux comprendre les mécanismes de la bande dessinée.

Été en cinémascope, Place Ambroise Courtois

Les 26 juin, 11 et 18 juillet, de 22h à minuit

Les 4 et 25 juillet, de 21h45 à minuit

Les 17 et 22 août, de 21h30 à 23h30

Le 29 août, de 21h à 23h

Lieu mythique du cinéma, l'Institut Lumière projette quelques films comme The Nice Guys, Pour une poignée de dollars, Mud – sur les rives du Mississippi ou Hair. Des films cultes, mais aussi certains plus récents, pour les malheureux qui auraient loupé les sorties. L'Institut Lumière fait la part belle au plein air, pour mêler la douceur de l'été à celle du 7e art.